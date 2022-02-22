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英国首相宣布将取消英格兰所有新冠限制措施

2022年02月22日11:33 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦2月21日电（记者郭爽）英国首相约翰逊21日宣布，将于本月24日起从法律意义上解除英格兰地区所有现行新冠限制措施，从4月1日起将不再为民众提供免费的新冠病毒检测。但此举招致科学界不少反对声音。

　　约翰逊当天在议会下院宣布英国政府“与新冠共存”新计划。根据新计划，新冠检测阳性者将无需再自我隔离，政府也将不再追踪密切接触者，未完全接种疫苗的密切接触者也无需再自我隔离等。

　　约翰逊表示，4月1日前，政府仍建议新冠检测阳性人员留在家中隔离，但4月1日后完全由确诊者自行决定。届时，英国将不再为普通民众提供免费新冠检测，但将继续为年长者和易感人群提供免费检测。

　　约翰逊说，新冠病毒并没有消失，但“我们现在可以用一种非常不同的方式来应对它，从政府限制转向个人责任”。

　　这一新计划招致不少科学界人士强烈反对。专家表示，过早解除限制措施极有可能导致新冠病毒加速传播，此举并非“基于科学指导”，“违背了公共卫生的基本原则”，将让儿童、老人及其他易感人群处于危险之中。

　　根据英国紧急情况科学咨询小组的建议，新冠疫情仍存在相当大的不确定性，可能会出现明显反弹，也可能出现更危险的变异毒株。英国医师协会表示，取消限制为时过早。

(责编：高歌、燕勐)

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