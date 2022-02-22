刘动 马蒂奥（意）

“北京冬奥会是一次真正的成功。”意大利伦巴第大区体育厅长安东尼奥·罗西在接受人民网专访时表示。

安东尼奥·罗西是2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐（以下简称科尔蒂纳）冬奥会伦巴第大区（米兰）筹备工作负责人，也曾是意大利著名的皮划艇运动员。罗西在运动员生涯中曾5次参加奥运会，并获得3枚金牌、1枚银牌和1枚铜牌，还在2008年北京奥运会开幕式上担任意大利代表团的旗手，与奥运会有着深厚的渊源。

意大利代表团在本届北京冬奥会上共赢得17枚奖牌，是意大利参加冬奥会历史上第二好成绩。“这为2026年带来一个好兆头。”罗西评价道，“在严峻的疫情下，我们终于再次‘团结’在一起，在友谊的氛围下享受运动。”

下届冬奥会主办城市意大利米兰与科尔蒂纳丹佩佐文艺表演中的“双城璧合·聚力联辉”环节。新华社记者 曹灿摄

“北京可以为此感到骄傲”

随着2022年北京冬奥会成功举办，北京成为奥运史上第一个“双奥之城”。

回顾自己参加2008年北京奥运会的经历，罗西坦言：“2008年北京奥运会非常重要，因为它拉近了中西方的距离。正是因为这次奥运会，欧洲摒弃了由于不了解中国而产生的偏见，开始重新发现北京和中国的美，了解到中国的文化、历史和与欧洲相去甚远的传统。而2022年冬奥会则是相互理解和相互尊重的盛会，让人们战胜疫情带来的分裂和恐惧，重新聚在一起。这是一个和平的信号，北京可以为此感到骄傲。”

谈及2022北京冬奥会的组织工作，罗西对北京冬奥会所采取的“严格但又不过度”的疫情防控措施表达了赞赏。他说：“这些措施既保证了运动员安全地享受比赛，又让观众可以尽情地欣赏比赛。”

罗西对北京冬奥会中的新科技感到印象深刻，认为2022北京冬奥会二氧化碳零排放的案例值得被当作典范。罗西表示，“我们对新技术、无人机和绿色运输都很感兴趣，我们准备将其中可利用的最先进的技术运用到2026冬奥会中。”

罗西指出，“在赛事组织、运动员管理、交通、住宿、设施运营的绿色创新等方面，2022北京冬奥会为成功办奥提供了许多值得借鉴的亮点。”他表示，意大利将会借鉴这些亮点，综合自身丰富的办奥经验，办好2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会。

下届冬奥会主办城市意大利米兰与科尔蒂纳丹佩佐文艺表演“双城璧合·聚力联辉”环节。新华社记者 李贺摄

“以意大利人的方式让世界相聚”

2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会将是意大利继1960年罗马夏季奥运会、1956年科尔蒂纳冬奥会和2006年都灵冬奥会之后第四次主办奥运赛事。

据罗西介绍，虽然下一届冬奥会以米兰和科尔蒂纳两座城市命名，但其实是首届赛事场馆散布在主办国多个地区的奥运会，其中包括意大利北部的伦巴第大区、威尼托大区和特伦蒂诺-上阿迪杰大区。

2026冬奥会开幕式将在时尚之都米兰的圣西罗球场举行，闭幕式在维罗纳圆形竞技场举行。除开幕式外，米兰还将举行花样滑冰、冰球和短道速滑的比赛，主媒体中心以及伦巴第大区主颁奖台也将坐落于米兰。

同样位于伦巴第大区的博尔米奥主要承办高山滑雪赛事；利维尼奥负责举办单板滑雪、自由式滑雪比赛。

特伦蒂诺-上阿迪杰大区的巴塞尔加迪皮恩将举办速度滑冰比赛；跳台滑雪和越野滑雪赛事将在普雷达佐-泰塞罗举行；冬季两项比赛将在安特塞尔瓦举行。

威尼托大区的科尔蒂纳则是女子高山滑雪、雪车、雪橇、钢架雪车和冰壶等项目的比赛地。

此外，三个冬奥村分别位于米兰、利维尼奥和科尔蒂纳。

2月18日拍摄的科尔蒂纳丹佩佐风光。新华社记者 刘咏秋摄

与北京冬奥会一脉相承，米兰-科尔蒂纳冬奥会也非常重视“可持续性”。据罗西介绍，伦巴第大区目前正在推动“氢谷”的发展，以实现氢能源运输在2026米兰-科尔蒂纳冬奥会中的运用。另外，意大利将从环境保护和经济社会的角度出发，对现有场馆进行改造，使之成为区域和国家级的运动中心。下一届冬奥会中只有一项新建工程，即米兰圣朱利亚意大利馆，这个公私合建的建筑将成为未来的体育和文化中心。

罗西认为，2026米兰-科尔蒂纳冬奥会不仅是下一个冬季运动盛会，更是让世界领略意大利山区魅力的绝佳机会。“在运动之外，我们希望冬奥会可以成为拉动地区经济发展的引擎，在疫情后重新燃起世界对意大利旅游的热情，通过体育的契机让世界了解意大利的文化、美食、手工艺。总而言之，米兰-科尔蒂纳冬奥会将以意大利人的方式让世界相聚。”

“两国友谊将长久延续”

在2022北京冬奥会的闭幕式上，意大利作为第二十五届冬奥会的主办国接过了奥运会会旗，完成了“交接”。

2月20日晚，北京冬奥会闭幕式上，下届冬奥会主办城市意大利米兰市市长萨拉和科尔蒂纳丹佩佐市市长盖迪纳在奥林匹克会旗交接仪式上挥动五环旗。新华社记者 鞠焕宗摄

事实上，北京冬奥会的筹备过程中就有意大利的身影。罗西介绍说：“北京冬奥会从后勤和技术方面而言无疑是非常成功的一届，我们在这份成功中也能感受到意大利的存在，意大利的一些造雪企业积极为北京奥组委提供技术支持，它们都是行业的翘楚。”

2022年不仅是北京冬奥会的举办年，还是中意文化和旅游年。罗西认为，“体育和文化会更进一步地浇筑我们两个国家、两国人民之间相互信任和相互尊重的友好关系。”

罗西表示：“从马可波罗时代起，中国和意大利就开始相互了解、相互尊重和相互欣赏。我们两国间的传统友谊还将长久地延续下去。”

(责编：崔译戈、常红)