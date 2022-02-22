人民网里约热内卢2月21日电 （记者吴杰） 2月21日，《元宵奇妙游》麦德林孔子学院“欢乐春节”中国文化周开幕式云展演在线上播出，成为虎年“欢乐春节”中国文化月系列活动的收官之作，受到当地观众好评。

《元宵奇妙游》云展演剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

《元宵奇妙游》是河南广电出品的2022“中国节日”系列节目之一，以“元”“宵”“灯”三个主题词，分别展现元宵灯节的热闹景象与传统民俗，展现万家灯火的喜庆氛围。

虎年“欢乐春节”中国文化月系列活动由中国驻哥伦比亚使馆与哥伦比亚文化部、国家电视台、胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院、波哥大电视台、塔德奥孔院等众多单位共同举办。1月6日至2月下旬，活动陆续为哥伦比亚民众献上来自上海、江苏、浙江、甘肃、河南、四川、重庆、内蒙古、山西等省区市精心准备的30多场特色独具的春节文化大餐，包括一系列北京冬奥、新春佳节、中华美食短视频、动画片、宣传片等精彩佳作，使中国传统节日文化走进哥伦比亚千家万户，为北京冬奥会的成功举办助力添彩。

据中国驻哥伦比亚大使馆文化参赞朱晓燕介绍，大剧院空中剧场播出的《千年舞韵》、木偶剧《白雪公主》等节目收视率连创新高；波哥大电视台2月1日大年初一当晚， 有30多万民众观看中国节目，创下该电视台四年来收视率新高。

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