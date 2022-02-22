人民网华盛顿2月21日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚2月21日撰文说，北京冬奥会是一场简约、安全、精彩的盛会，让我们从永恒的奥林匹克精神中汲取智慧和启示，团结起来，一起向未来。

秦刚在文章中写道，那些企图将体育政治化的鼓噪没能得逞，一切都回归到奥林匹克精神。包括美国在内的各国运动员专注竞技，尊重事实，加深友谊。他们没有受有些人挑唆去哗众取宠，而是发扬体育精神，也没有受有些人煽动去破坏规则，而是勇破纪录。很多美国运动员同世界分享北京冬奥带来的激情和感动。有的“晒”出中国运动员赠送的纪念品；有的为中国运动员夺金而大呼“我为你骄傲”；有的惊叹中国防疫之有效，直言亲眼所见同虚假报道大相径庭；还有的为中方热情友善几度落泪，依依不舍。

秦刚指出，在这场史上收视率最高的冬奥会上，观众们也在诠释着体育精神。他们都希望本国运动员夺冠摘金，但为卓越表现的喝彩和对惜败后沮丧的感同身受又是不分国界的。那一刻，大家可以放下偏见和分歧，甚至超越仇恨和隔膜，彼此欣赏和支持，这就是体育的奥妙。

秦刚认为，以更广视野审视，北京冬奥会遗产远远超出了体育范畴，惠及大众。本届冬奥会在奥运史上首次实现了碳中和、全部场馆使用绿电，这是我们促进绿色发展的又一次努力；人工智能、5G、高铁、云转播、VR技术等给赛事带来全新变革和体验，这些技术能实实在在走进并改善我们的生活；北京办奥成功带动3亿多中国人参与冰雪运动，将给中国与美国等各国产业发展、人文交流带来新机遇；大到场馆、小至吉祥物冰墩墩和雪容融的各项设计都蕴藏中华文明、饱含美好寓意，受到八方来宾喜爱，推动了文明互鉴，也展现了人类命运共同体的精神内核。

秦刚在文中指出，中美两国运动员都取得了好成绩，向他们表示祝贺。如果中美能各美其美、美人之美、美美与共，世界将更美好。

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