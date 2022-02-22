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伊朗外交部：伊核谈判仍有关键问题需要解决

2022年02月22日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰2月21日电（记者王守宝　高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德21日说，正在奥地利首都维也纳进行的伊核协议相关方谈判取得了重大进展，但仍有一些关键问题需要解决。

　　哈提卜扎德在当天的例行记者会上表示，伊核谈判取得了重大进展，争议话题的范围和数量有所减少，但仍有一些困难和关键问题需要解决。伊朗代表团已向参与谈判的各方提出解决剩余问题的建议。伊朗仍在等待欧洲国家和美国做出决定，但目前还没有看到它们的意愿。

　　哈提卜扎德说，伊朗永远不会在涉及伊朗人民权利的问题上妥协。所有与对方承诺不符并且阻碍伊朗从伊核协议中获得经济利益的制裁都必须解除，这是伊朗的原则之一。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

(责编：高歌、燕勐)

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