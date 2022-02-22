本报记者 李嘉宝

美国总统拜登近日签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行在美资产的一半用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者。此举引发国际各界强烈谴责。专家指出，在阿富汗面临严峻经济挑战和人道主义危机的背景下，美国的行径无异于雪上加霜，“不合理且不合法”。

“完全的偷窃行为”

塔利班于去年8月15日进入并控制阿首都喀布尔后，拜登政府随即冻结阿央行在美大约70亿美元的外汇储备。根据白宫近日发布的行政令，其中35亿美元作为赔偿“9·11”事件受害者的资金来源，另一半转移至纽约联邦储备银行一个账户，用于“帮助阿富汗人民”。

据法新社报道，阿富汗临时政府副发言人萨曼贾尼近日签署的一份声明称，阿富汗人民没有参与“9·11”事件，美国以此事件为借口侵占阿富汗人民财产的行为明显违反与阿富汗达成的和平协议。美方此举“侵犯了所有阿富汗人的权利”。

西北大学中东研究所副教授王晋在接受本报记者采访时指出，美国政府声称“帮助阿富汗人民”，作出参与阿国内经济重建、救助阿人道主义危机的姿态，试图缓和国内国际对其阿富汗政策的批评声音。但从美国的具体行动来看，美方看似要“解冻”阿资产，实际是要变相控制阿资产。“阿富汗海外资产归阿全体人民所有，美国此举显然是不合理、不合法的”。

俄罗斯卫星通讯社援引美国伊利诺伊大学国际法教授博伊尔的话说，美国政府试图借人道主义由头迎合舆论，但实际是在实施针对阿人民的经济战。美国政府处理阿富汗央行在美资产的做法，不管出于任何理由都是“完全的偷窃行为”。

“有悖良心”

据阿富汗媒体报道，近日，数千名喀布尔民众举行示威活动，抗议美国掠夺阿富汗资产，谴责美国的举动是“公开盗窃”。示威民众打出“美国毁掉了阿富汗”“美国应归还阿富汗资产”等标语。

当前，阿富汗临时政府和民众面临持续的经济萧条和严重的人道主义危机。联合国世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，超过阿富汗总人口的一半。320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良。另有350万阿富汗人流离失所。

“美国政府决定用阿富汗冻结资金赔偿美国‘9·11’遇难者，有悖良心。”美国《华盛顿邮报》网站在文章点评，阿富汗人正面临人道主义危机，上百万人濒临饥饿边缘，他们不应再为没有犯过的罪行受到惩罚。卡塔尔半岛电视台报道也指出，阿富汗人民并未参与“9·11”事件，这是不可否认的事实，美国的计划不是伸张正义，而是“从一个已经处于饥荒边缘的贫穷国家窃取公共资金”。

王晋指出，美国侵吞阿富汗海外资产造成了恶劣影响，一是极大削弱阿富汗未来经济重建、难民救助的能力；二是以他国海外资产作为政治博弈筹码，树立了一个负面案例，将加剧国家间关系的紧张，同时也削弱美国的市场声誉和国家信誉。

“美国应承担责任”

“美国对阿富汗犯下了严重罪行，持续20年的阿富汗战争让阿民众承受了巨大痛苦，谁又来赔偿他们的损失？”萨曼贾尼向美国政府发出拷问。

近期，国际社会纷纷谴责美国恶行，敦促美国承担责任。

中国外交部发言人汪文斌指出，美国的行径再次暴露出美方标榜的“基于规则的秩序”不是捍卫弱者和正义的规则秩序，而是维护强权和霸权的规则秩序。作为阿富汗危机的始作俑者，美方不应再加剧阿富汗人民的苦难，而应尽快解除对阿富汗的资产冻结和单边制裁，为缓解阿人道主义危机承担起应尽的责任。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃指出，美国及其北约盟友对阿富汗进行的相关军事行动导致当前阿人道主义形势非常困难，美国实际上正在加剧阿人道主义危机，并为当前试图恢复人民正常生活的阿临时政府制造障碍。巴基斯坦外交部发表声明强调，被冻结的阿富汗央行外汇储备归阿富汗全体国民所有，这些资金的使用应由阿富汗自主决定。

王晋指出，美国在阿富汗问题上一直以自我为中心，其宣扬的“人道主义”在美国现实利益面前不堪一击，尽显虚伪本色。美国发动阿富汗战争及后来的制裁、冻结海外资产行为不断加剧阿富汗人道主义危机，不停给阿经济发展使绊子。美国应反思自身错误，承担国际责任，不要再继续加剧阿富汗无辜民众的痛苦。

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