本报记者 张 红

二月十五日，北京冬奥会单板滑雪男子大跳台决赛在北京首钢滑雪大跳台举行。图为选手在比赛中，背景是首钢原冷却塔。

新华社记者 许 畅摄

自北京冬奥会开幕以来，一直是国际舆论关注的热点。近日，奥林匹克转播服务公司宣布，北京冬奥会已成为迄今收视率最高的一届冬奥会，而且已在全球社交媒体上吸引超20亿人关注。惊艳与喝彩、赞叹与感动，无疑成为主流声音。

世界各国人民为冬奥喝彩

“世界各国人民为冬奥喝彩，为北京加油，一起向未来，这正是奥林匹克精神的充分体现。”近日，中国外交部发言人汪文斌表示。

“收视率破纪录，是北京冬奥会受到全球公众喜爱和欢迎的最有力证明。这才是世界的主流态度。”北京大学教授张颐武在媒体撰文指出，“通过多元的媒体报道和社交媒体的广泛互动，本届冬奥会的方方面面、点点滴滴构成一幅幅具体可感的生动画面，它们的吸引力和说服力是那些偏见报道所不能比的。”

西班牙《世界报》网站报道称，北京冬奥会在中国农历立春节气的晚上，奉献了一场融合高端科技和中国传统文化的开幕式演出。美国《基督教科学箴言报》网站称，全球大流行病期间，中国如期举办冬奥会，无疑是一项艰巨任务和重大成就。西班牙“世界秩序”网站注意到，冬奥会不仅让中国证明自己已跻身技术强国之列，也是展示其在可持续发展和应对气候变化方面取得创新成果的良机。美联社指出，从北京中心地带前往冬奥会高山滑雪场地的路程约120公里，但通过冬奥会交通系统——该系统针对新冠肺炎疫情采取了严格封闭措施——前往那里是一段“史诗般”的旅程。

“北京冬奥会带来了无与伦比的精彩感与新奇感、科技感与智慧感、安全感与舒适感、友好感与温暖感、先进感与强大感，惊艳了世界。”对外经济贸易大学国家安全与治理研究院常务副院长、国际关系学院教授陈须隆对本报记者表示，“我有幸出席了北京冬奥会开幕式和闭幕式，两场仪式构思巧妙、匠心独运，实现了中国传统文化与现代科技和艺术的完美结合，都是令人赞叹不已的视觉盛宴。随着冬奥会的进行，世界发现了更多精彩：‘冰立方’‘冰丝带’‘雪飞燕’‘雪如意’等充满中国特色的现代化比赛场馆场地和非凡的赛场体验，智能机器人、智慧医疗设施、智慧餐厅、时速350公里的京张高铁、‘最快的冰’‘最美的冰’、超高速4K轨道摄像机系统等带来的科技感与智慧感，全部场馆100%绿色供电、大批氢能汽车投入使用等处处体现出的‘绿色办奥’理念以及中华优秀文化与奥林匹克文化交相辉映产生的巨大魅力。”

中国人言必行、行必果

“北京冬奥会得以惊艳世界，我认为，原因在于冬奥会展示了三个转型：一是冰雪运动从贵族运动转型为平民运动，此次冬奥会带动3.46亿普通民众喜欢冰雪运动，这是个伟大的进步和创举；二是中国从粗放式工业化到绿色—低碳新型工业化、从工业大国到数字大国的‘华丽转身’，标志性的画面就是首钢滑雪大跳台上，运动员的身后是废弃的工业设施，身前是奇异而美丽的城市绿洲；三是冬奥会本身从竞技性活动转型为展示温情和团结的盛事，这也正是中国所提倡的构建人类命运共同体的应有之义。”中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长、中国人民大学国际关系学院教授王义桅对本报表示。

北京冬奥会的成功举办让美联社感叹，北京成为首个既举办过冬奥会也举办过夏季奥运会的城市。对世界上人口最多的这个国家而言，这符合其大手笔做事的传统。佐治亚州立大学的中国问题专家玛丽亚·列普尼科娃将中国大手笔做事的政策称为“恢弘政治”。在得克萨斯大学奥斯汀校区的中国问题专家希娜·格雷滕斯看来，中国借冬奥会之机，向国内外受众展示充满人情味的中国普通民众的故事，同时也确保大家见证党和国家展现出的令人惊叹的实力。

世界上从来没有随随便便的成功。陈须隆指出，北京冬奥会之所以能够惊艳世界，“首先是国家和人民的高度重视。中国对国际社会庄严承诺：我们不仅要办好一届冬奥盛会，而且要办出特色、办出精彩、办出独一无二来。中国人言必行、行必果。第二是贯彻了绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念。第三是拥有举办冬奥会的强大实力。在世纪疫情仍在肆虐全球的背景下，中国‘安全办奥’，向世界展现了正在‘强起来’的中国所具备的实力，给世界带来明显冲击。第四是展现了中国深厚的文明底蕴。和平、和睦、和谐的中华优秀传统文化，‘天人合一’和人与自然和谐共生的中华文明理念，‘世界大同、天下一家’的中华文明追求，通过冬奥会绽放出时代光芒。第五是体现了中国政通人和的制度优势，展现了新时代中国人民的精神面貌，传递了构建人类命运共同体理念。第六是在新媒体时代，包括运动员在内的参赛人员通过社交媒体等手段，讲述自己精彩的冬奥会故事，让北京冬奥会的真相与美好传遍全世界。”

一次充满正能量的互动

通过北京冬奥会，中国展示的是一个强大而自信的国家形象。这是包括路透社和西班牙《日报》在内的诸多媒体发出的共同声音。新加坡《联合早报》网站报道称，开幕式上，一大群来自河北阜平县山区的儿童用希腊语演唱奥林匹克会歌，让人在这个忧患纷扰的世界感受到善意和温暖。全球运动员聚集在象征着公平竞争、团结友爱的五环旗下。从这个角度来说，北京冬奥会不仅属于中国，也属于全世界。

“对于中国而言，北京冬奥会意义重大：一是推动中国迎来‘冰雪运动热’。北京成功申办冬奥会以来，带动了中国3.46亿人参与冰雪运动。二是加速中国冰雪产业的大发展。‘冰天雪地也是金山银山’的理念将更加深入人心。三是使北京成为世界首个‘双奥之城’，为北京乃至中国对外交流与合作提供了新的桥梁和纽带，也为推进京津冀协同发展提供了新的机遇与抓手。四是展示了新时代中国人民阳光、富强、开放的良好形象，增强了中国的国际影响力。通过北京冬奥会，中国再次展现出举办大规模赛事的能力，中国的综合国力和世界影响力得以彰显。世人从中看到了一个丰富多彩、生动立体的新时代中国，感受到中国的开放自信、勇毅担当。”陈须隆说。

陈须隆认为，对于世界而言，北京冬奥会也带来诸多益处：其一，为世界冰雪运动发展作出巨大贡献，具有划时代意义。其二，为世界冰雪产业蓬勃发展开拓广阔空间。其三，弘扬了奥林匹克精神，丰富了奥林匹克文化。北京冬奥会使中华文化和奥林匹克精神和合共生，推动“更团结”与中华和合文化同频共振，同时，促进了“绿色奥运”走深走实。其四，给世界带来信心、力量和希望。在疫情仍在全球蔓延的当下，北京冬奥会的举办振奋人心，展示了人类的韧性、团结和对幸福的追求。其五，北京冬奥会书写了国际体育史上的新篇章，中国为推动构建人类命运共同体作出了重要贡献。北京冬奥盛会向全世界发出“一起向未来”的时代强音，充分体现了“更团结”的奥林匹克精神，展现了人类携手克服困难、追求和平、面向未来、构建人类命运共同体的理念。

“通过本届冬奥会，中国和中国人得到了一次具体真切全面的呈现，让中国和世界完成了一次温暖、充满正能量的互动。”张颐武指出。

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