张 红

“更快、更高、更强、更团结”，作为奥林匹克格言加入“更团结”之后举办的一届冬奥会，北京冬奥会让世界看见团结合作的希望。

在2021年3月国际奥委会第137次全会中，国际奥委会主席巴赫提议，为了更好地应对后疫情时代，建议在奥林匹克格言“更快、更高、更强”后再加入“更团结”，该提议得到了国际奥委会执委会的支持。

“当前，我们更加需要团结一致，这不仅是为了应对新冠肺炎疫情，更是为了应对我们面临的巨大挑战。当今世界彼此依靠，单靠个体已经无法解决这些挑战。因此，我发起提议，为了实现更快、更高、更强，我们需要在一起共同应对，我们需要更团结。”巴赫表示。

志合者，不以山海为远。虽然在世界百年未有之大变局加速演进和全球新冠肺炎疫情反复延宕的大背景下，虽然个别国家处心积虑设置障碍，但是，中国以一场精彩绝伦又充满温情的冬奥会兑现了对国际社会的庄严承诺。91个国家和地区的近3000名运动员同场竞技，包括来自五大洲的30多位国家元首、政府首脑、议长、重要王室成员和国际组织负责人在内，近70个国家、地区和国际组织的约170位官方代表，来华共襄盛举……正如北京冬奥会开幕式中感人至深的那一幕：冰雪五环下，写有所有代表团名字的一朵朵“小雪花”，共同构建成一朵“大雪花”，彰显出和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

“当前，世界需要一届成功的冬奥会，向世人发出明确信息，即任何国家、民族、宗教的人民都可以超越分歧，实现团结与合作。”联合国秘书长古特雷斯的话，反映着国际社会的普遍心声。中国没有让世界失望。在全球性问题层出不穷的当下，北京冬奥会为疫情困扰下的世界注入强大信心和力量。

在国际关系中，体育运动有时能够发挥至关重要的作用。当年，“乒乓外交”开启中美关系破冰之旅，至今仍被传为佳话。如今，在北京冬奥赛场上，不同肤色、种族、国家的运动员同场竞技，演绎相互尊重、平等交流的动人故事，也凝聚起世界各国一起迎风雨、一起向未来的磅礴力量。通过赛事转播，全球观众看到了一个团结、励志、拼搏、温情、和谐的冬奥盛会，这正是全人类共同期盼的图景，也是“更团结”的现实写照。

正如肯尼亚国家奥委会项目和行政主管托尼·卡鲁鲁所说，在当前国际形势下，北京冬奥会展现的团结合作精神弥足珍贵。北京冬奥会的成功举办，必将提振人类应对全球性挑战的信心。它是一座温暖的灯塔，给全世界数十亿人民带来希望。

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