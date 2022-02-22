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外交部发言人——

望美方同中方一道，从过去50年的历史中汲取经验和智慧

2022年02月22日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月21日电  （记者张远南）2022年2月21日是尼克松访华50周年的日子。外交部发言人汪文斌在当日例行记者会上表示，希望美方同中方一道，从过去50年的历史中汲取经验和智慧，传承发扬上海公报精神，共同推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

　　汪文斌说，50年前，尼克松总统访华，中美实现了历史性的握手，结束了两国长期隔绝的状态。其间发表的上海公报，是中美之间的第一个联合公报，确认了一个中国原则，并连同尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处等原则一道，构成中美关系正常化和两国建交的政治基础。

　　汪文斌说，当前中美关系遭遇问题，根本原因在于美方一些人对华认知出了严重的偏差，将中国作为主要战略竞争对手甚至假想敌，进行全方位的遏制。

　　汪文斌强调，中国发展只是为了让中国人民过上美好的生活，不是为了挑战或取代美国。美方不应寻求改变甚至打压中国。中美两国共同利益远大于分歧，双方合则两利，斗则俱伤。两国之间有分歧矛盾在所难免，关键是通过坦诚沟通加以有效管控，防止战略误判，避免冲突对抗。

　　汪文斌说，上海公报发表暨尼克松访华50周年带给人们的重要启示是，只要坚持相互尊重、求同存异、合作共赢，就能扩大共同利益，实现不同社会制度和发展道路国家和平共处。“希望美方同中方一道，从过去50年的历史中汲取经验和智慧，传承发扬上海公报精神，共同推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。”


　　《 人民日报 》（ 2022年02月22日 03 版）

(责编：高歌、燕勐)

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