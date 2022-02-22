第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式2月20日晚在国家体育场隆重举行。中国克服疫情影响，向世界奉献了一届简约、安全、精彩的冬奥会。从一流的比赛场馆设施到出色的组织服务工作，从促进不同文明交流互鉴到凝聚人类社会团结与友谊，北京冬奥会赢得国际社会广泛称赞。

俄罗斯国家杜马体育、运动、旅游和青年事务委员会委员里玛·巴塔洛娃在社交媒体上表示，北京冬奥会在一场精彩的闭幕式中落下帷幕，这届冬奥会已然载入史册。北京冬奥会把全世界人民团结在一起。人们能够通过电视转播最大限度体验到运动带来的快乐，并为自己国家和喜欢的运动员加油助威。

“北京冬奥会闭幕式再次向世界展示了中国热情好客、包容多元的文化以及积极向上的精神。”智利国家滑雪运动联合会总经理马丁·加西亚表示，闭幕式展示了中国的科技实力和绿色理念，彰显出以人为本、共享未来的大国情怀。特别是“向志愿者致敬”环节，体现出北京冬奥会和奥林匹克的人文关怀。“北京冬奥会为世界带来和平、奋斗和希望，让全世界人民再次携手，一起向未来。”

法新社发表文章称，北京冬奥会圆满落幕，中国战胜挑战，完美兑现承诺，“这届冬奥会是成功的”。

在巴西华人文化交流协会主席上官建峰看来，北京冬奥会闭幕式完美诠释了激情与梦想、拼搏与超越、和平与友谊。一曲《我和你》再现2008年北京夏季奥运会精彩瞬间；一曲《送别》既象征着挥手告别，又代表了期待再相聚。从“同一个世界，同一个梦想”到“一起向未来”，北京冬奥会取得圆满成功，再次彰显中国勇毅笃行的坚定和有容乃大的胸怀，展示出了中国自信、中国智慧、中国力量。

泰国中华总商会副主席李桂雄表示，北京冬奥会闭幕式延续讲述开幕式“一朵雪花的故事”，展示了中国文化传承之美，体现了“更团结”的奥林匹克格言，给观众带来温暖和感动。他特别注意到闭幕式上的折柳送别环节，认为这是用“中国式的浪漫表达对所有运动员和嘉宾的情感”，希望和平友谊的心声随着柳枝传递出去。

英国巴斯市副市长余德烁认为，北京冬奥会闭幕式与开幕式一样，简约又精彩，梦幻又热烈，是中国文化和奥林匹克精神的完美结合。“这是一届无与伦比的冬奥会。北京冬奥会不仅为世界冰雪运动发展作出了重要贡献，更是‘更团结’的奥林匹克格言的生动体现，为人类携手抗击疫情照亮前路，为推动构建人类命运共同体提供舞台。”

“当闭幕式上《我和你》的旋律再次响起，我的记忆又回到那年夏天。”曾参与2008年北京奥运会志愿服务的俄罗斯中俄人文合作发展中心董事长尹斌表示：“从拉开帷幕到圆满闭幕，冬奥会赛场内外处处彰显中国的文化自信。”

希腊新闻网站“希华时讯”总编辑梁曼瑜表示，北京冬奥会闭幕式唯美浪漫，充分展现了中国文化的独特魅力。“当烟花在鸟巢上空打出‘天下一家’中英文字样时，我特别感动，感动于‘世界大同，天下一家’的主题表达，也感动于中国对奥林匹克格言‘更快、更高、更强——更团结’的成功实践。这个闭幕式有创意，有温度，有情怀。”

美国全国广播公司以《“世界大同，天下一家”：北京冬奥会在令人惊叹的闭幕式中画上句号》为题报道说，本届冬奥会“将因有力控制疫情、扣人心弦的比赛和激动人心的时刻而载入奥运史册”。

意大利米兰华侨华人工商会会长周立新表示，北京冬奥会不仅为世界冰雪运动员搭建起竞技舞台，也架起了中华文明与各国文明交流互鉴的桥梁。米兰与科尔蒂纳丹佩佐是下一届冬奥会的举办地，期待米兰市政府与中方加强交流合作，举办一届成功的奥运会。

意大利意中协会秘书长阿佐丽娜·玛莉亚·罗莎表示，北京冬奥会疫情防控工作受到各方高度赞赏，中国为包括意大利在内的各代表团提供了细致周到的服务。她认为，体育赛事是竞技精神与奥林匹克精神的体现。“正如北京冬奥会口号‘一起向未来’所表达的那样，意中人民之间将有机会通过冬季运动加深理解、增进友谊，共创美好未来。”

（本报北京、里约热内卢、莫斯科、曼谷、布鲁塞尔、米兰2月21日电 记者俞懿春、李晓骁、隋鑫、荣翌、孙广勇、任彦、谢亚宏）

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