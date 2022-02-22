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希腊海域发生渡轮火灾事故

2022年02月22日06:09 | 来源：人民网-人民日报
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　　新华社雅典2月20日电 （记者于帅帅）希腊科孚岛消防部门20日发布公告说，该岛北部海域日前发生的渡轮火灾事故已造成1人死亡，另有一人在被困超过48小时后获救，目前仍有10人失踪。搜救工作仍在进行。

　　公告说，搜救人员20日找到一名遇难者遗体，另有一名白俄罗斯籍乘客在渡轮船尾处获救，且身体状况良好。

　　希腊海运和岛屿政策部19日说，船长此前向伊古迈尼察港报告渡轮上载有239名乘客和51名工作人员。火灾发生当天有280人获救并被安全转移至科孚岛，其中两人并未在渡轮出发时的人员名单中。

　　目前这艘渡轮已被拖至科孚岛北部安全海域，消防员仍在清理渡轮上出现的零星火焰，希腊政府正在对事故原因进行调查。

　　事发渡轮隶属意大利格里马尔迪集团，由希腊西部伊古迈尼察港开往意大利布林迪西，18日凌晨驶至科孚岛附近爱奥尼亚海域时发生火灾。

　　有希腊媒体报道说，火情最初发生在渡轮3号车库的卡车停放区域。根据格里马尔迪集团发布的消息，这艘渡轮上载有153辆包括卡车和拖车在内的大型车和32辆小轿车。

(责编：胡永秋、袁勃)

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