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澳大利亚多地将考拉列为濒危物种

本报记者 陈效卫
2022年02月22日06:09 | 来源：人民网-人民日报
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　　澳大利亚环境部日前宣布，将新南威尔士州、昆士兰州和首都领地的考拉保护等级列为“濒危”。澳大利亚考拉基金会统计显示，2018—2021年澳大利亚考拉数量已从8万多只锐减至5.8万只。

　　考拉是澳大利亚国宝级动物，主要栖息在澳大利亚东部几个州。澳大利亚阳光海岸大学生物学家彼得·蒂姆斯分析认为，近几十年来澳城市发展、道路建设以及农业和矿业的土地清理，导致大量桉树被伐。没有桉树，考拉的食物来源受到极大影响。到2012年，野生考拉数量降至不足10万只。为此，2012年澳大利亚宣布新南威尔士州、昆士兰州的考拉为“易危”物种。

　　近年来，屡次发生的森林大火进一步挤压了考拉的生存空间。据英国《太阳报》的报道，在新南威尔士州，多年的森林砍伐和2019—2020年的森林火灾，导致该州考拉栖息地的破坏率竟高达81%。世界自然基金会估计，这场大火共烧毁了全澳1700多万公顷土地，导致超过6万只考拉死伤。

　　澳大利亚政府日前表示，将在未来4年投入5000万澳元（1美元约合1.39澳元）来保护考拉栖息地。澳大利亚考拉基金会呼吁政府切实采取法律措施，减少丛林开垦，加大对考拉栖息地的保护。

　　（本报堪培拉2月21日电）

(责编：胡永秋、袁勃)

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