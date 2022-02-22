本报记者 姜 波

第四十二届马德里国际旅游展近日在西班牙首都马德里举行。本届展会汇聚了来自100多个国家和地区的超过7000家展商和近6万名旅游从业人员，吸引超过11万名访客，规模是去年展会的两倍。

2021年，西班牙旅游业实现逆势增长。在国内游客市场，西班牙50个省中有36个省的国内游客旅游支出已超过疫情前水平。夏季旅游高峰时期，国内游客数量及旅游花费均超过2019年同期。在国际游客市场，全年有约3100万国际游客到访西班牙，同比增长64.4%，花费同比增长76%。其中，第四季度前往西班牙的国际游客数量恢复到疫情前的近2/3。

旅游业是西班牙经济的支柱产业之一。2019年，旅游业对西班牙经济的贡献率超过12％。为应对疫情冲击，西班牙政府采取了多项保障措施，向旅游业企业和从业人员提供了70亿欧元的直接援助和183亿欧元的国家担保贷款，13万家企业从中受益。同时，通过实施“临时雇员变更计划”，允许部分企业让员工暂时休假或减少工时，但不得解雇员工，避免了旅游从业者的大规模失业。

西班牙政府还从欧盟复苏基金中拨出34亿欧元，投入到旅游业的数字化和可持续化改造项目中。去年，政府已经向全国旅游目的地改造项目拨款6.6亿欧元，预计今年3月将批准第二批资金。统计显示，在复苏计划和相关政策的共同推动下，2021年，西班牙旅游业就业人数同比增长了约23万人，总就业人数超过230万人。

为了不断挖掘旅游业潜力，满足更多民众希望“走进自然”等旅游需求，西班牙多地加大开发乡村游、生态游等路线，并推出旅游优惠券等鼓励性举措。酒店业也通过加大淡季折扣力度、更灵活的退改政策等吸引游客。西班牙政府和各地还加大了对国际游客市场的营销宣传力度。马德里自治区近日宣布，今年将投入2700万欧元重点加强吸引国际游客市场，尤其是北美和亚洲。

西班牙旅游业联合会预测，2022年，西班牙旅游业的复苏态势将进一步得到巩固，复苏步伐有望从4月起开始加快，预计全年旅游业产值将恢复至疫情前的90%左右。

（本报马德里2月21日电）

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