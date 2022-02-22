本报记者 李志伟

日前，一部名为《寻找自我》的纪录片在丹麦播出，引发广泛关注。这部纪录片揭露了美国中央情报局在上世纪60年代涉嫌以“研究精神分裂症与遗传或环境之间的联系”为目的，对311名丹麦儿童进行秘密人体实验的惊人事实。

该纪录片源于导演佩尔·温尼克的真实经历。11岁时，居住在孤儿院的温尼克曾被询问“是否想在医院尝试一些‘有趣的’事情”，之后便被带到一家医院的地下室接受“检查”。工作人员强迫温尼克听一些刺耳的噪声、尖叫声等使他受到惊吓的声音。在整个过程中，他被强制坐在椅子上，身上绑着电极，测量心率、体温和出汗程度等信息。各种实验一直持续到1973年，温尼克已24岁。直到2018年，温尼克观看了一部美国纪录片，片中讲述了三胞胎在不知情的情况下参与了一个调查遗传、环境与精神障碍关系的秘密实验。温尼克这才意识到自己可能也在无意中卷入了类似的实验，从而着手调查当时的实验背景。

通过查阅当年的文件和登记簿，温尼克发现这一项目与美国中情局相关。该项目名义上由一家美国医疗服务机构和美国人类生态学基金会共同出资，而后者的大量资金来源正是美国中情局。更加诡异的是，当温尼克试图查阅丹麦格洛斯楚普精神病学中心存放的部分研究资料时，该中心竟开始销毁相关材料。

温尼克说：“这让人非常不舒服。这不仅仅是我的经历，也是许多孩子的共同经历。”温尼克还发现，当年美国方面故意向孩子们隐瞒了实验的真实目的，“很奇怪，有些人对我的了解比我自己意识到的还要多。”

据多家媒体报道，这个人体实验项目最初“设想”来自一名美国心理学家，但由于在美国本土“寻找合适样本的难度较大”，因此把目光转向丹麦，并在那里进行了长达10年的实验。丹麦历史学家雅各布·拉斯穆森愤怒地表示，实验令人震惊，“这违背了《纽伦堡法典》，该法典在二战后为人体实验设定了多重道德限制。”

舆论认为，这一事件再次揭露了美国中情局在海外秘密开展非法人体实验的恶行，广遭各方批评。美国国家公共广播电台报道说，美国中情局在冷战初期就启动了一项非法研究，意图研发能够控制人类精神的药物。《纽约时报》前驻外记者斯蒂芬·金泽在其撰写的《首席毒师》一书中指出，美国中情局的思想控制计划是“历史上对精神控制技术最持久的试验”，许多不知情的实验对象遭受折磨，留下了终生的后遗症。20世纪70年代，这项惨无人道的计划在被曝光后终止，但相关人员从未受到全面、正式的调查和惩罚，由于美国中情局销毁了绝大部分原始文件，究竟有多少人曾遭受折磨已无从考证。

（本报华盛顿电）

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