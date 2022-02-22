本报记者 邢 雪

近期，多家研究机构数据显示，2021年全球新能源汽车销量实现逆势增长，占比快速提升。过去一年，全球多家车企发布新能源发展计划，更多科技企业开始进军新能源汽车领域。分析指出，汽车产业在数字化、智能化、绿色化方向持续发力，将促进全球交通可持续发展，助力各国经济绿色复苏。

全球销量快速增长

根据国际能源署最新报告，全球电动汽车销量去年翻了一倍多，达到660万辆，占整体汽车市场份额近9%。

中国新能源汽车市场表现抢眼。据工信部数据显示，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。在欧洲市场，2021年电动汽车销量增长近70%，达到230万辆。其中，第四季度电动汽车销量首次超过柴油车，占到新车销售的21%，创下历史新高。在巴西、新西兰、沙特阿拉伯、新加坡等国家，电动汽车销量增幅超过200%；美国、韩国、澳大利亚市场的电动汽车销量增幅超过100%。

2021年，全球知名车企纷纷宣布加大对新能源汽车投资力度。美国通用汽车宣布，2020年至2025年间在电动车和自动驾驶领域计划投资金额从270亿美元增至350亿美元。德国大众汽车集团宣布，计划到2030年纯电动车型份额上升至50%。日本丰田汽车公司宣布到2030年实现350万辆纯电动汽车的销量目标。

“我们正在加速实现电气化转型。”英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯介绍，受芯片短缺等因素影响，去年英国汽车产量同比下降6.7%，但是新能源汽车产量实现逆势增长，生产的汽车中约1/4属于插电式混合动力或纯电动汽车，特别是纯电动汽车产量的增幅达到72%。霍斯表示，在全球范围内，电气化已成大势所趋。日本学习院大学教授伊藤元重认为，从日本燃油车、混动车市场占比不断缩减可以看出，电气化潮流将给产业结构带来巨大变化。

多国推出鼓励措施

国际清洁交通委员会认为，持续、全面且有针对性的政策激励，有助于为电动汽车市场快速增长铺平道路。该委员会去年10月发布的报告显示，为推动实现汽车行业电气化转型目标，各国政府采取了多项举措，主要包括出台相关法规和财税激励政策、加大充电基础设施建设等。

中国在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出，聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，“加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。从推进新能源汽车下乡到保障生产企业用能等，各地支持新能源汽车的举措为产业快速发展提供助力。截至2021年底，中国累计建成充电站7.5万座、充电桩261.7万个、换电站1298个。

法国政府于2020年推出汽车产业振兴计划，消费者购买全新电动汽车和二手电动汽车可享受相应生态奖金；爱尔兰、加拿大、日本等国政府宣布到2030年或2035年禁售燃油车新车的计划；英国加快了动力电池产业布局……国际能源署的报告指出，疫情防控期间，多国推出购车补贴等措施，有力地支持了电动汽车市场发展。

更多发展中国家加快布局新能源汽车市场的步伐。通过与中国合作，埃及推出了首款国产电动汽车；肯尼亚政府计划到2025年使电动汽车的市场占比达到5%，并将在新建筑中设立充电桩；马来西亚政府在2022年财政预算案中宣布，对所有出售的电动汽车实行免税；智利将电动出行列为国家战略；阿根廷政府正积极推动国会审议通过《促进可持续交通》法案……

联合国环境规划署项目官员表示，非洲大陆已经意识到新能源汽车市场将创造更多绿色就业机会，促进汽车行业的本地制造和组装，并将促进可再生能源发展。总部位于华盛顿的智库“美洲对话”组织能源专家丽莎·维希迪同样认为，拉美地区推出的政策未来将继续推动电动汽车市场增长。

电气化趋势继续加强

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的重要方向。世界银行数据表明，考虑到车辆、燃料、运营费用、因拥堵造成的损失等全部运输成本，到2050年，全球向可持续交通的过渡可以节省70万亿美元。评级机构标准普尔预计，2022年，电动汽车销量将占全球汽车总销量的7%至10%，整个汽车产业的电气化转型趋势将继续加强。

德国大数据专家伯纳德·马尔在《福布斯》杂志发表文章认为，未来运输行业将面临电气化、智能化和服务化三大发展趋势。目前，部分欧洲汽车企业的绿色转型已经转向上游供应链，如钢铁制造、新能源开发、稀有金属回收利用等。知名汽车制造商沃尔沃汽车公司已开始采购低碳排放钢产品，德国宝马集团也在美国投资低碳排放炼钢初创企业。

华为、小米、腾讯、百度、苹果、亚马逊、谷歌等企业开始进军汽车领域，推动新能源汽车智能化与网联化的融合发展。日本索尼集团不久前宣布将设立一家新公司，利用其在娱乐和传感器方面的优势，探索进入电动汽车市场。英国可持续发展领域的专业媒体平台Edie发文表示，随着各国加紧出台与电动汽车相关的政策，更多的科技公司将在未来几年寻求进入电动汽车领域。

分析人士同时指出，中国多个新能源汽车品牌“走出去”，受到全球市场欢迎，彰显了发展潜力。据中国汽车工业协会统计，2021年中国新能源汽车出口量达到31万辆。德国著名汽车行业专家、杜伊斯堡—埃森大学教授杜登霍夫表示，中国汽车业不仅在电动汽车制造上发展迅速，在汽车的数字化、电池、设计等领域也占有优势。《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会气候行动高级别倡导者奈杰尔·托平表示，中国在电动汽车发展方面处于世界前列，中国在可持续发展方面的努力将对全球产生“难以置信的积极影响”。

（本报伦敦2月21日电）

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