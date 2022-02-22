本报记者 颜 欢 荣 翌 屈 佩 韩晓明

2月4日，壬寅虎年立春日，万物生长，万象更新。

从赫拉神庙到万里长城，从奥林匹亚山到珠穆朗玛峰，从百年前“奥运三问”到今日“双奥之城”。这一天，来自希腊伯罗奔尼撒半岛的火种，再次在北京点亮奥林匹克之光。全球瞩目中，中国国家主席习近平宣布北京第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕。五环旗下，全世界运动员在“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言感召下，展现冰雪运动之美，追求卓越与荣耀。

历时16天，91个国家和地区的近3000名运动员同场竞技，一些国家首次派团出席冬奥会。作为新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，北京冬奥会再次展示了中国行动力。

冰雪运动带来的欢乐和友谊为全球人民共享，世界见证了中国从体育大国向体育强国迈进的步伐，见证了中国为全球冰雪运动发展开辟的更广阔空间。北京冬奥会彰显的团结、合作和希望，向世界传递出“一起向未来”的时代心声，为动荡变革中的世界注入更多信心和力量。

冬奥之约，见证中国守信然诺

习近平总书记始终心系北京冬奥会、冬残奥会相关工作，亲自谋划、亲自推动，多次作出重要指示批示，为办好北京冬奥会不断注入强大思想和行动力量。在习近平总书记的引领下，北京冬奥会筹办工作顺利推进、硕果累累，2022年冬奥蓝图一步步变成现实——

“在中国，冰雪运动不进山海关。如果冰雪项目能在关内推广，预计可以带动两三亿人参与，由此点燃中国冰雪运动的火炬。”2014年，习近平主席索契之行与国际奥委会主席巴赫深谈，娓娓道出中国的冬奥梦。

“北京成功获得2022年冬奥会举办权，将有利于中国体育及社会经济发展和世界奥林匹克运动发展相互促进，有利于促进中华文明同世界各国文明交流互鉴，让中国人民有机会再次为奥林匹克运动发展、奥林匹克精神传播作出贡献。”2015年8月，北京冬奥会申办成功后不久，习近平主席会见国际奥协主席、亚奥理事会主席艾哈迈德亲王时这样说。

2015年11月，习近平总书记作出坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥重要指示，强调弘扬奥林匹克精神，加强中外体育交流，推动东西文明交融，展示中国良好形象。

“要增强使命感、责任感，认真落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥，高标准、高质量完成各项筹办任务，把北京冬奥会、冬残奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，向祖国人民、向国际社会交上一份满意答卷。”2016年3月，习近平总书记听取筹办工作情况汇报时强调。

“中国办冬奥会，言必信、行必果。而且我们赶早不赶晚。我这次与你会面后一回到中国，就要去张家口，看看那里的雪场。”2017年，在瑞士洛桑奥林匹克博物馆，习近平主席在会见巴赫时，再次表达了中国举办冬奥会的诚意和决心。

“每一步都踏踏实实走过来了，现在到了冲刺的阶段。我看大家的工作仍在紧锣密鼓进行，再努把力、奋力一击。”开幕倒计时一个月，习近平总书记第五次实地考察北京冬奥筹办工作，强调坚定信心再接再厉抓好各项筹备工作，确保北京冬奥会、冬残奥会圆满成功。

巴赫赞叹：“就推动奥林匹克运动而言，习近平主席是当之无愧的冠军”。

习近平主席代表中国发出的“冬奥之约”，应者云集。

包括30多位国家元首、政府首脑、议长、重要王室成员和国际组织负责人在内，近70个国家、地区和国际组织的约170位官方代表齐聚北京。

新春伊始，中国的冬奥外交高效务实——

农历正月初五，人民大会堂金色大厅，习近平主席和夫人彭丽媛设宴欢迎出席北京2022年冬奥会开幕式的国际贵宾。

连续3天，20余场外事活动密集举行。习近平主席与俄罗斯总统普京实现了两年多来第一次“线下”会晤，共同宣布中俄体育交流年正式启动；波兰总统杜达专程来华践行5年多前许下的约定，习近平主席感慨“我们是重信守义的君子之交”……

新春伊始，中国的冬奥外交亲切生动——

在会见曾以运动员身份5次参加冬奥会比赛的摩纳哥元首阿尔贝二世亲王时，习近平主席特意表示赠送一对北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”；在会见阿根廷总统费尔南德斯时，双方讨论坚持以人民为中心的发展思想，同时也强调在中阿建交50周年之际进一步加强双边关系。费尔南德斯总统此次访华过程中专程到中国共产党历史展览馆参观，成为到访党史展览馆的首位外国元首……习近平主席向五大洲的朋友们展示着中国的热情好客，中国和其他国家的友谊与了解进一步加深。

新春伊始，中国的冬奥外交赢得广泛赞誉——

巴赫与联合国秘书长古特雷斯表示，尊重规则、尊重彼此，通过和平良性竞争来团结世界，这是奥林匹克运动的使命，也应成为世界各国的目标。当今世界面临诸多挑战，更加需要团结与合作。希望国际社会以北京冬奥会为契机，超越分歧，一起向未来，共同构建更加美好的明天；

匈牙利总统阿戴尔希望这一充满激情的体育盛会能使人们忘记新冠肺炎疫情下的艰辛；

秘鲁总统卡斯蒂略将精心筹办北京冬奥会视为“中国推动构建人类命运共同体的实际行动”；

…………

许多国际政要纷纷表示，北京冬奥会有助于展示人类的韧性、团结和对幸福的追求，是“更团结”的奥林匹克格言的生动体现。

时代之约，感受中国创新发展

“中国人民期盼和等待着这次机会。我相信，如果各位选择北京，中国人民一定能在北京为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的冬奥会！”

习近平总书记引领冬奥之路，绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念化作一幅幅美丽生动的冰雪画卷。北京冬奥会的每一步，都紧扣新时代发展脉搏，以中国之诺邀请世界共赴时代之约：

坚持生态优先、资源节约、环境友好，为冬奥会打下美丽中国底色；坚持共同参与、共同尽力、共同享有，使冬奥会产生良好社会效应；坚持面向世界、面向未来、面向现代化，使冬奥会成为对外开放的助推器；勤俭节约、杜绝腐败、提高效率，坚持对兴奋剂问题零容忍，把冬奥会办得像冰雪一样纯洁无瑕。

世界看到，这是一届绿色低碳的奥运盛会——

所有新建、改造场馆和设施全部满足绿色建筑标准，奥运史上首次实现全部场馆绿色电力全覆盖；“冰丝带”的碳排放趋近于零；“雪如意”将融化雪水回收存储用于再造雪；从筹备之初就充分考虑所有场馆的赛事需求和赛后利用；赛事交通服务用车中，节能和清洁能源车辆在全部车辆中占比85.8%，为历届冬奥会最高……

在废弃工业园区“变身”的首钢园区里，巴赫登高远望：“它实现了竞赛场馆与工业遗产再利用、城市更新的完美融合。”“谈到可持续发展，你只需要在这里看一看。”

世界看到，这是一届创新智慧的奥运盛会——

“冰丝带”打造高质量冰面，“最快的冰”以实力为自己正名。荷兰选手凯·努伊斯以破奥运纪录成绩夺冠，感慨在这里“跑出60公里时速感觉棒极了，我们所有运动员都能在这儿做到最好”。

飞驰的京张高铁冬奥列车上，开创性地设置了全球首个高铁5G超高清演播室。俄罗斯记者马特维耶夫赞叹，这是一个以每小时350公里速度疾驰的工作室，可以满足一切报道所需。

智慧餐厅率先在各国媒体的报道中“走红”。烹饪和传送全自动化，出餐服务24小时全天无休。捷克国家电视台记者托马斯·布达克直言整个过程“就像看科幻电影”……

世界看到，这是一届开放合作的奥运盛会——

集各方之智，聚各界之力，兴天下之利。从全球18个国家和地区遴选的57名特聘专家加盟北京冬奥会筹办团队；各国青年热情报名参与冬奥会志愿者选拔，迎五洲来客；多家全球顶级体育企业在中国张家口高新区冰雪运动装备产业园内落地投产，超过3亿中国人参与冰雪运动，激发全球冰雪产业的无限潜力，让体育与经济社会发展翩翩共舞。

匈牙利籍专家拉兹洛与北京“双奥”进程一路同行。在中国工作生活16年，他用“开放”一词解读中国经济社会的快速发展；拉脱维亚籍雪车雪橇竞赛组织专家科坦斯参与“雪游龙”设计。在延庆看到少年儿童嬉戏雪场，他感叹“中国的冰雪运动发展充满活力与希望”。

“历史会镌刻下这一笔，世界将对中国道路有全新的认识。”成功的北京冬奥会背后，是中国回应时代要求的不懈努力，是新时代中国的历史性成就与历史性变革的集中体现，是人类命运共同体理念的伟大实践。

北京冬奥会再次证明，一个在开放中不断发展进步的中国，始终是世界共同发展的强劲引擎、人类文明进步的中坚力量。

未来之约，携手迈向美好明天

自古以来，奥林匹克运动承载着人类对和平、团结、进步的美好追求。从2008年的“同一个世界，同一个梦想”到2022年的“一起向未来”，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，是奥林匹克理想的坚定追求者、行动派。

当前，新冠肺炎疫情仍在肆虐，气候变化、恐怖主义等全球性问题层出不穷。中国主张，国际社会应当“更团结”。中国践行奥林匹克运动宗旨，持续推动人类进步事业，是坚持不懈促进全球团结合作、促进国际社会“一起向未来”的行动派。

习近平主席指出：“世界各国与其在190多条小船上，不如同在一条大船上，共同拥有更美好未来，所以我们提出了‘一起向未来’的北京冬奥会口号。”“面对各种紧迫全球性挑战，加强团结合作，共同坐上新时代的‘诺亚方舟’，人类才会有更加美好的明天。”

国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比坚信，这场盛会一定能展现世界如何克服困难，一起变强。

北京冬奥会共决出109枚金牌，是设项和产生金牌最多的一届冬奥会，给更多冰雪健儿创造了实现梦想的机会。赛场上，高手同台竞技，赛场下，运动员温暖互动——

日本花滑名将羽生结弦比赛中勇敢挑战世界最高难度动作阿克塞尔四周跳，拼尽全力战胜自我、超越自我。因为践行奥林匹克精神，他受到很多观众的喜爱。

美国冰壶队员克里斯托弗·普利斯在社交媒体晒出中国选手赠送的奥运纪念徽章，感叹“我和中国队员虽然语言不通，但每次见面都会相互微笑、击拳致意”。

46岁的巴西人雅克利娜·莫朗分别以山地自行车运动员和越野滑雪运动员的身份，参加了在北京举行的两届奥运会，成为奥林匹克运动史上的传奇。

海湾国家沙特阿拉伯和加勒比岛国海地派出的“单人国家队”在北京完成冬奥会“首秀”，开启这些国家冰雪运动的崭新篇章。

…………

赛场外，北京冬奥故事串起无数普通人的梦想——

在非洲，当地孩子通过以北京冬奥会为主题的动画片，知道了“雪是什么样子”“雪里怎么玩耍”；在巴西，来自贫民窟的芭蕾舞团根据北京冬奥会和冬残奥会主题口号推广歌曲《一起向未来》编创舞蹈，用激情的舞姿传递巴中共迎冬奥、共创未来的美好愿景；在日本，“冰墩墩”掀起当地人的冬奥热情，不少民众在社交媒体上发布与北京冬奥会吉祥物的合照，表达对这只“太空熊猫”的喜爱；在匈牙利，小朋友们以明亮的色彩，结合非凡的想象力和创造力，用画笔描绘冬奥吉祥物和自己喜爱的运动项目，表达他们对奥林匹克运动的向往和支持……

古特雷斯表示，当今世界新冠肺炎疫情仍在肆虐，极端情绪甚嚣尘上，地缘政治紧张局势加剧，国际社会迫切需要弘扬象征团结的奥林匹克精神。奥运会和残奥会向世界传达了一个重要信息——那是一种和平的信息，同时也是所有文化、所有文明和所有种族之间相互尊重的信息。

第七十六届联大主席沙希德强调，体育是对话与外交、和解与复兴、合作与协作的平台。北京冬奥会是超越地缘政治，促进全球团结、和平和人类创造力的重要机会。

“中国传递的体育精神和力量超越了国家间的分歧，让我们更紧密地联系在一起。”希腊奥委会主席卡普拉洛斯这样认为。

北京冬奥会闭幕式上，奥林匹克会旗从北京郑重交与米兰和科尔蒂纳丹佩佐。奥林匹克精神正在接续传承，奥林匹克故事生生不息，历久弥新。

世界不会忘记，北京冬奥会将“你”“我”汇聚成“我们”，在各国人民之间搭建起增进了解、凝聚共识、合作共赢的连心桥，谱写了一曲和谐友谊之歌。

世界不会忘记，在国际风云激荡，疫情阴霾不散之时，一届“更团结”的冬奥会，回应了全人类渴望共克时艰、团结向前的期待，激发了世界各国“一起向未来”的磅礴力量。

北京冬奥会落下帷幕，冬残奥会的脚步日益临近，国际社会追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值的伟大事业正翻开崭新篇章。让我们携起手来，满怀信心，一起向未来！

(责编：袁勃、胡永秋)