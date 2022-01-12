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上野动物园双胞胎大熊猫首次公开亮相 萌态可掬惹人喜爱

2022年01月12日17:31 | 来源：人民网-国际频道
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1月12日，室外玩耍的“晓晓”和“蕾蕾”。上野动物园供图
1月12日，室外玩耍的“晓晓”和“蕾蕾”。上野动物园供图

人民网东京1月12日电 （吴颖、李沐航）1月12日，日本东京上野动物园出生的双胞胎大熊猫宝宝“晓晓”（雄性）和“蕾蕾”（雌性）正式亮相，与公众见面。截至1月11日，双胞胎大熊猫宝宝测量的最新体重均为14.5千克，成长顺利。

受到新冠肺炎疫情影响，上野动物园从1月11日到1月末实施临时休园，1月12日至14日休园期间对公众开放的参观活动继续举办，活动采取抽签方式，中签的游客仍可进行参观。

参观日首日，上野动物园的入口处在开园前排起了长队。来自东京都的川添尚子清晨五点就开始排队，翘首企盼能早点看到大熊猫的可爱样子。“‘晓晓’和‘蕾蕾’非常可爱，模样和姐姐‘香香’特别像。”她表示原本担心东京近期由于疫情急剧扩散，参观日期会被延迟，今天仍能如期见到大熊猫们觉得非常幸运。一对来自横滨的姐妹兴奋地说，“‘晓晓’和‘蕾蕾’太可爱了！今天来动物园非常开心！” 据悉，公开参观日3天的抽签倍率平均高达348倍，单日人数限制最多为1080人。虽然中签游客参观时间很短暂仅约一分钟左右，但萌态可掬的“晓晓”和“蕾蕾”让人们看到后仍不由得露出满足的笑容。

上野动物园教育普及课课长大桥直哉在接受媒体采访时表示，受到疫情的影响，“晓晓”和“蕾蕾”出生时中国的熊猫专家无法前来日本。我们与中国专家会通过视频会议等线上交流方式，共同陪伴守护它们的成长。

大熊猫“晓晓”和“蕾蕾”于2021年6月23日出生，这是上野动物园首次有双胞胎大熊猫宝宝诞生。2021年8月上野动物园公开为两只大熊猫宝宝征名，共征集到超过19万组备选名。“晓晓”意味着黎明时光芒越来越灿烂的景象，“蕾蕾”意味着花苞开始绽放出美丽的花朵迎接未来。

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(责编：王禹蘅、常红)

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