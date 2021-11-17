人民网里约热内卢11月16日电 （记者吴杰）当地时间11月15日晚间，首届华为杯“哥伦比亚人看中国”短视频大赛圆满落幕。哥伦比亚前总统桑佩尔、哥国家电视台台长加西亚、中国驻哥伦比亚使馆临时代办徐伟等出席线上颁奖典礼并致辞。

徐伟代办表示，选手们的视频虽短，却体现了哥各界民众对中国的浓浓情意，是中哥文化交流的使者，希望共同努力，谱写中哥友谊的新华章。

桑佩尔前总统表示，大家用朴实的言语、真实的画面、感人的故事，向哥伦比亚和世界民众生动再现了中国各领域的发展，反映出中国共产党建党百年来带领人民不懈奋斗的伟大成就。

加西亚台长认为，短视频大赛为哥各界民众提供了五彩缤纷的文化交流大舞台。选手们讲述的与中国的感人故事，令观众大开眼界，打开了又一扇了解中国、认知中国的新窗口。

据中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕介绍，本次大赛评委阵容强大，30名评委中包括前部长与议员、大学校长、政商学界嘉宾及文化艺术界知名人士等。

经过激烈角逐，舞蹈工作室创始人埃斯特拉达、游轮船员卡尔松、工程师吉梅内斯分别获得冠、亚、季军。哥伦比亚驻上海前总领事埃莱娜、在华留学生迪亚斯与搭档卡米罗、13岁中哥跨国婚姻少年张核、14岁学生庾瑞生、5岁小朋友张益民分别荣获最佳人气、最佳创作、最佳剪辑、最佳题材、最佳表演等奖项。

冠军获得者埃斯特拉达曾在中国学习生活五年，不仅处处感受到中国人民的热情好客，更被中国丰富多彩的音乐舞蹈所倾倒，她边学中国民族舞，边教中国人跳萨尔萨等拉美舞蹈。回到哥伦比亚后，她通过自己的舞蹈工作室，延续着中哥音乐舞蹈的交流工作。

大赛由中国驻哥伦比亚大使馆、教育部中外语言合作中心、汉语桥俱乐部波哥大站、央视西语频道、华为技术有限公司等单位共同举办。颁奖典礼上播放的历史名城徐州风光片，受到观众热捧。哥中友协、哥中商会、安第斯大学孔子学院、麦德林孔子学院、塔德奥大学孔子学院网站等20家新媒体平台上再现获奖选手视频。

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