2021美美与共·中韩美食文化交流会剪彩现场。人民网记者冯雪珺 摄

人民网北京10月21日电 （记者冯雪珺）10月21日，“2021美美与共·中韩美食文化交流会”在京举办。本次活动作为2021—2022中韩文化交流年系列活动之一，由韩国驻华大使馆、驻华韩国文化院、全国商报联合会共同主办。韩国驻华大使馆公使衔参赞、驻华韩国文化院院长金辰坤、中国人民对外友好协会文化交流部主任朱丹等出席了活动。

金辰坤表示，9月15日“2021—2022中韩文化交流年”在韩国首尔隆重开幕，韩国文化体育观光部与中国文化和旅游部在开幕式上共同宣布了“中韩文化交流年”正式开始。“中韩文化交流年”体现了两国政府对韩中关系的深切关怀、对文化交流的高度重视，反映了两国人民扩大交流的共同心声、增进理解的美好愿景。他指出，韩中两国地缘相近、人缘相亲，文化同源，饮食同宗。文化交流年的主题是“文化增友谊， 同行创未来”，在京举办韩中美食文化交流会，是以文化交流为纽带，以中韩美食为载体，促进中韩两国文化交流互鉴，以民心相通为根基，传递和平友谊，共创美好未来，共迎两国建交30年的新起点。

朱丹则在活动致辞中特别提到，民意相通则民心相亲，民心相亲则友谊长存。饮食文化承载着一国人民的情感与记忆，是各国人民沟通交流的天然纽带。韩剧《大长今》的热播曾经为许多中国人打开了韩国料理的世界，韩餐一直深受中国人民的喜爱，而中国的火锅等美食也俘获了许多韩国食客的心。中韩两国日益密切的饮食交流，不仅为两国人民带来丰富的味蕾体验，更推动了两国文化的交流互鉴，夯实了中韩友好的民意基础。

美食不仅是技艺和味道代表，同时更是无国界的文化融合与友情的汇聚。从中韩美食与美味中体会中韩长期友好交往的深厚情谊，从两国文化交流与互鉴中感知东方文化的美感与韵味。

活动现场，中国饭店协会副会长名厨专业委员会主席石万荣展示了中餐名菜拔丝红薯的精湛技艺，韩国烹饪料理专家禹英善制作地道韩式泡菜饼。石万荣告诉现场观众，中国饮食文化很多时候体现了“精、美、情、礼”四字，孔子所说“食不厌精，脍不厌细”，其实这代表着饮食文化所蕴含的“求精”的意识与“恭敬尊重”的待客之道。中国菜讲究色、香、味俱佳的感官“美”和精神愉悦的融合。同时中国传统宴席圆桌围坐，形成和睦、共趣、团圆的气氛，体现出饮德食和、同享同乐的情与礼的文化内涵，这些既贯穿于中国日常饮食之中,同时也是千百年来中国文化的传承。

活动主办方代表全国商报联合会秘书长姜尚源秘书长表示，中外美食品鉴系列活动作为新的国际文化交流互鉴表述形式，将美食体验与文化融通相结合，促进民心相通与国际友谊，以轻松联谊的方式搭建两国商务交流对话的新平台，持续推动双边经济贸易等多领域合作的不断深化。

在中韩两国美食专家老师的示范指导下，参与交流活动的中韩嘉宾一同挽起衣袖下厨体验，共同制作、品尝两国美食，互为表达“美美与共”的友好情谊，展望更多领域的深入合作。

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