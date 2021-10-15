楼春豪

日前，中印两军第十三轮军长级会谈不欢而散。中方西部战区发言人明确指出“印方仍坚持不合理也不切实际的要求”以及“希望印方不要误判形势”。这是第六轮军长级会谈之后，中印第二次就会谈情况发表口径不同的声明（上次是第十一轮），也是中方对印方“仍坚持不合理也不切实际的要求”批评最为强烈的一次。从印度舆论近期对中印边境事态的新一轮炒作，再到印度军政部门在谈判中的反反复复、漫天要价，表明印度并未真正将谈判作为缓和局势、解决问题的途径，而是作为对华示强、谋求不合理诉求最大化的工具。

那么，印度究竟对形势存在哪些“误判”？其在边境问题上不断示强、不愿妥协的“心魔”又是什么？

一是高估了中美战略竞争为其提供的渔翁得利之机。自从在1962年中国对印自卫反击战中战败以来，印度战略界就在寻求依靠外力制衡中国，而美国始终是印度试图依靠的首选目标。只不过在冷战大格局下，美国全球战略的焦点是苏联，对与苏联关系密切的印度态度暧昧；特别是20世纪70年代中美关系改善之后，印度在美国对华战略中的价值下降，印度也更加倒向苏联。

冷战结束后，印度一度寻求与包括中美在内的主要力量搞好关系，不愿过于明显地选边站。但近年来随着美国将中国定性为战略竞争者，印度认为“机会来了”，既可以通过向美国兜售自身制衡中国的价值而谋得利益，也可以借助美国的支持撑腰提高与中国竞争的能力。此番印度在边境问题上的强硬，难道与印度领导人9月底访美并参加美日印澳四边峰会毫无关系吗？

二是低估了中国维护国家主权的决心、意志和能力。印度战略界不少人认为，印度当前面临的国际环境较中国更为优越；中国承受着美国的战略打压，而印度则在国际舞台和主要大国间长袖善舞。在此情况下，印度倾向于认为不管其如何折腾，中国都不会也不能拿它怎样，因为中国需要“拉住稳住印度”。诚然，中国希望与印度发展稳定、良好的双边关系，但这并不意味着中国会纵容印度的得寸进尺，更不意味着中国会在领土主权的核心利益方面做出丝毫让步。

三是迷失了自己在边境问题上的利益诉求。虽然对印度“不合理也不切实际的要求”没有官方说法，但通过梳理印度官方表态和舆论报道可以发现，印度顽固要求中方恢复所谓的2020年4月之前的状态，而这等于否认中方在本国领土上进行的基础设施建设。如果按照印度的逻辑，中方是否要以1959年11月7日的实控线作为谈判基础？是否要以印度废除所谓的“阿鲁纳恰尔邦”（我藏南地区）以及2019年成立的“拉达克中央直辖区”“克什米尔中央直辖区”为谈判前提？显然，印度没弄清楚其在边境问题上的“利益边界”，仍在搞尼赫鲁时期就已被证明错误的“蚕食政策”“前进政策”。

边境问题是阻碍中印关系改善的最大障碍。印度执拗于在边境问题上对华示强，不仅会对两国民众的彼此认知造成深远负面影响，阻碍双边关系总体发展，也将给印度自身的国家安全和发展造成伤害。从底线思维的角度看，如果无法摆脱在中印边境问题上的“心魔”，印度就难以实现其“大国梦”。

最显而易见的代价，是印度在中印边境投入大量本可用于促进国内发展的资源，从而导致国家资源的无谓消耗。2020年加勒万河谷冲突之后，印度将大量军事力量部署到中印边境一线，同时加大军备采购力度，给印度在财力、人力、物力上造成巨大消耗。印度经济本已因过去几年政府的任性改革、2020年以来的新冠疫情冲击而陷入困境，而印度政府却继续加大边境地区军事部署的“非生产性”消耗，这无疑会进一步挤占经济社会领域的可用资源，使印度经济需上加霜。

如果考虑到印度还需要在巴基斯坦方向投入大量军力，那么印度因为本国对外政策强硬而导致的无谓资源消耗则更大。此外，印度军费大约75%流向军人工资、津贴、武器维护等日常消耗，在中印边境消耗大量军事资源也将挤占其武器装备现代化的能力，损害其长远的军事现代化进程。印度本应统筹安全与发展，但对华过度示强有可能使其既无法赢得安全，也无力促进发展。

最具战略性的代价，是印度被美国的对华战略捆绑，但最终落得被抛弃的下场。近年来，印度高层和战略界不断释放“借美制华”“联美遏华”信号，在政策实践上也不断强化与美国的防务安全合作。这会导致两方面的严重后果：一是印度与中国的关系陷入僵局，印度还从与中国对抗的角度处理其与邻国关系，从而实质性地恶化印度的周边安全环境；二是印度过度押注美国，但美国对外政策始终是“美国第一”，印度有可能因美国政策的调整而沦为“战略弃子”。

最不愿看到的代价，是印度对华挑衅引发擦枪走火乃至军事冲突，从而对印度国内政治和外部环境造成严重冲击。中国希望与印度共同维护边境地区和平安宁，但从去年加勒万河谷冲突印军暴力袭击中方官兵、再到后来发生的印军朝天鸣枪威慑中方官兵的做法看，印度正在改变其处理中印边境对峙事件的做法，其在边境地区的行动冒险性更强。前几年，印度曾对巴基斯坦搞越境“外科手术式”军事行动，这与其在中印边境问题上的强硬立场一脉相承，让人担心印度会不会搞“军事冒险主义”。

尼赫鲁时期，印度曾误判中国维护主权的决心和意志，搞所谓的“前进政策”，其结果是引发中国的对印自卫反击战，尼赫鲁本人的政治生涯也遭遇灾难性影响。以史为鉴，如果印度在边境地区做出可能导致误判、引发擦枪走火乃至更严重事态的行为，印方又是否做好了承受后果的准备？

（作者是中国现代国际关系研究院南亚研究所副所长）

(责编：袁勃、刘军涛)