新华社北京10月8日电特稿：中国疫苗，拉美抗疫的利器

新华社记者李佳旭

近期，拉美和加勒比地区新冠疫情走势趋缓，日增确诊和死亡病例数有所降低。专家分析认为，中国新冠疫苗在遏制地区疫情中扮演着十分重要的角色。

去年以来，面对新冠疫情，中拉守望相助，开展全方位抗疫合作，多款中国疫苗不断运抵拉美。多国民众和专家表示，中国疫苗的可及性和有效性在构筑拉美地区免疫屏障、恢复社会生活中发挥了重要作用。中国疫苗已成为拉美多国抗疫的利器。

“助战军”

今年初，受多重因素影响，拉美抗疫形势严峻，中拉联合抗疫也在彼时取得新进展。中国新冠疫苗陆续运抵多个拉美国家，助力拉美加快疫苗分配。目前多款中国疫苗在当地已开始大规模接种。

据泛美卫生组织10月1日数据，在智利和厄瓜多尔，中国疫苗占两国已接种疫苗的比例分别达65%和60%；在玻利维亚、乌拉圭等国的已接种疫苗中，中国疫苗占比均过半。

9月13日，中国科兴疫苗通过“新冠疫苗实施计划”运抵哥伦比亚，随后在哥全国范围内分配；在委内瑞拉，中国疫苗于9月7日运抵，成为委内瑞拉通过“新冠疫苗实施计划”收到的首批疫苗。

此外，近一个月来，阿根廷、萨尔瓦多、玻利维亚、秘鲁等国也陆续收到中国多款疫苗，中国疫苗成为拉美抗疫中的“助战军”。

10月1日，一辆载有中国疫苗的移动疫苗接种车驶入阿根廷布宜诺斯艾利斯省的何塞·莱昂·苏亚雷斯街区。在这里，许多人靠拾荒维持生计，是新冠病毒的易感人群。考虑到当地实际情况，政府安排居民接种来自中国的单剂型康希诺疫苗以实现快速免疫。

厄瓜多尔卫生部长加尔松10月6日表示，中国的支持是该国走出新冠疫情的基础，如果没有中国的支持，该国的疫苗接种进度将大打折扣。加尔松说，科兴疫苗和康希诺疫苗免疫效果好、副作用小，在厄瓜多尔受到欢迎。

“守卫兵”

中拉联合抗疫不断加深的同时，中国疫苗的有效性也得到印证。目前，中国疫苗已在巴西、智利、墨西哥、阿根廷、秘鲁等拉美多国获得紧急使用许可。

据智利卫生部研究人员7月在美国《新英格兰医学杂志》上发布的报告，在完成全部接种程序后，科兴疫苗预防有症状感染的有效率为65.9%，预防重症的有效率为90.3%。此前，智利总统皮涅拉接种科兴疫苗，为其“代言”。

在秘鲁，总统卡斯蒂略及其夫人于8月底接种了第二剂中国国药疫苗。此前，他曾表示对中国疫苗有信心。据秘鲁卫生部7月至8月发布的消息，接种国药疫苗的秘鲁医生的新冠死亡率降低了98%，国药疫苗在医护人员中预防死亡的有效性达94%。

阿根廷卫生部在一项研究中对该国24个省今年1月至6月的病例数据进行分析，初步结果显示，国药疫苗预防死亡的有效性达84%。

此外，就中国疫苗预防变异毒株的效果，泛美卫生组织新型病毒性疾病顾问海罗·门德斯·里科表示，世界卫生组织批准的疫苗对现今流行的变异毒株都具有效性。国药和科兴两款疫苗正处其列。

“复苏时”

根据泛美卫生组织10月初公布的数据，拉美和加勒比地区整体疫情趋缓。该机构主任卡丽萨·艾蒂安认为“疫苗挽救了无数人的生命”。伴随着疫情相对好转，拉美各国经济社会也在不断复苏中。

“接种中国疫苗让塞拉纳民众过上了有尊严的生活！”在完成全面接种4个月后，巴西圣保罗州小城塞拉纳市长莱奥·卡皮泰利在8月接受采访时仍难掩激动。

今年，塞拉纳加入中巴疫苗合作试验“S计划”，为该市符合条件的成年人全面接种科兴疫苗。据卡皮泰利介绍，8月中旬时该市住院病例数和死亡病例数都已控制在个位，民众活动回归正轨。在卡皮泰利看来，塞拉纳已成为圣保罗州的“复苏之都”。

据世卫组织公布的数据，近一个月来，智利日增确诊病例数持续低于900例，日增死亡病例也降到40例以下。智利总统皮涅拉于9月底发表讲话时表示，目前智利经济活动正持续复苏。

中国疫苗在拉美获得越来越多的信任票，也为科研合作带来了新契机。今年8月，科兴公司宣布将在智利投资建造一个疫苗研发中心和一家疫苗生产厂。对此，智利塔尔卡大学工业工程系学者埃内斯托·桑蒂瓦涅斯表示，这将帮助拉美打造更具韧性的疫苗产品生产、供应和分发链。（参与记者：尹南、张笑然、高春雨、宫若涵、王钟毅）

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