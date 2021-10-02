人民网里约热内卢10月1日电 （记者吴杰）中华人民共和国成立72周年之际，中国文旅部、中国驻哥伦比亚大使馆与哥伦比亚文化部，携手世界著名胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院、第32届加勒比国际戏剧节、江苏省文旅厅及南京市杂技团成功举办3D杂技魔幻剧《金箍棒》云展演。哥伦比亚文化部部长安马尤洛、胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院院长奥索里奥、加勒比国际戏剧节主席帕特里西亚等与来自哥伦比亚及世界各地的240多万观众一起欢聚云端，共赏视听盛宴。

3D杂技魔幻剧《金箍棒》剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

3D杂技魔幻剧《金箍棒》在 9月23日至30日期间演出，并将在加勒比国际戏剧节平台继续播放至10月30日，为中华人民共和国成立72周年添彩助兴。该剧以中国名著《西游记》为蓝本，通过多媒体影像和纱幕投影，将裸眼3D技术与舞台演员的表演和戏剧故事有机结合，呈现了金箍棒在孙悟空被压五指山下后，寻找有缘男童传授武功，共抗邪恶妖魔的故事。该剧通过应用3D技术，在舞台上呈现了花果山、龙宫和魔幻世界的神奇景象，将精彩的杂技、魔术和武术表演衬托得更具奇幻仙侠色彩。

3D杂技魔幻剧《金箍棒》剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

哥伦比亚首任文化部部长、大剧院院长奥索里奥表示，疫情暴发以来，哥中文化交流从未阻断，丰富多彩的文化交流，加深了哥中合作共赢、共创未来的民意基础。作为“一带一路”国际剧院联盟成员，大剧院将一如既往为促进两国文化交流而努力。

哥伦比亚文化部国际合作司司长斯特芬尼表示，很高兴文化部与中国驻哥伦比亚使馆联合举办了如此精彩纷呈的系列云演出，3D杂技魔幻剧《金箍棒》里有太多难忘和熟悉的记忆。我一直期盼着能有机会赴华参加文化交流，学习借鉴中国经验，不断推动两国文化交流与合作。

哥伦比亚文化部国际合作司司长斯特芬尼。中国驻哥伦比亚大使馆供图

大剧院副院长朗赫尔表示，对于大剧院全球几百万忠实粉丝来说，对中国舞台美猴王形象和《大闹天宫》曾留下深刻印象，此次，3D杂技魔幻剧《金箍棒》，在中国杂技和魔术基础上，融入3D 多媒体技术，给观众呈现了一个变幻莫测的舞台新世界。

加勒比国际戏剧节主席帕特里西亚表示，中国三部参演剧目杂技剧《小桥流水人家》、3D杂技魔幻剧《金箍棒》和民族舞剧《一把酸枣》，都将在戏剧节闭幕式后，继续播放至10月30日，不断扩大加勒比地区与中国文化交流的广度及深度。

哥中友协主席、汉学家吉叶墨说：“美猴王及他的金箍棒，总能引起我23岁时在中国旅行的美好记忆。该剧通过高科技、多媒体、艺术与科技的跨界融合，将文学作品及舞台中的神话人物刻画得法力无边；把花果山、东海龙宫再现得神秘梦幻；把杂技、吐火、变脸等中华绝活，演绎得扣人心弦，整部剧极具视觉冲击力，令人叫绝。中国优秀剧目、纪录片、电视连续剧、电影等日益频繁地出现在哥主流媒体的黄金时段，使‘中国热’持续升温，有力促进了哥伦比亚民众对中华文化的认知及喜爱。”

(责编：崔译戈、常红)