中国路桥工程有限责任公司供图

人民网北京10月8日电 （记者苑基荣）当地时间10月7日上午11时58分，随着盾构机刀盘的破墙而出，由中国交通建设股份有限公司（中国交建）总承包，中国路桥工程有限责任公司承建的“孟加拉国父隧道”项目顺利实现双线贯通，标志着中国在海外实施的首条大直径水下盾构隧道取得突破性进展。

“孟加拉国父隧道”项目位于孟加拉国吉大港市卡纳普里河入海口处，通过河底隧道连接卡纳普里河东西两岸，路线全长9.3公里，设计时速为80公里，双洞四车道，其中盾构隧道段长2450米，隧道直径11.8米。

该项目是南亚地区的第一座水下隧道，也是中国企业在海外承建的第一条大直径水下盾构隧道，该项目由中国进出口银行提供资金，采用中国标准设计，中国装备施工，中国企业管理，建成后将成为“中国隧”在海外的一张闪光名片。项目作为“孟中印缅”经济走廊的重要组成部分，是“一带一路”建设的重要一环，项目的建成不仅将大大改善吉大港的交通条件，带动孟加拉国区域经济发展，而且对完善亚洲公路网、促进孟加拉国与周边国家的互联互通，对推动孟加拉国向国际化发展有着重要的作用。

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