新华社联合国9月30日电 第76届联合国大会第三委员会9月30日举行一般性辩论。针对欧盟、加拿大就涉疆、涉港问题和孟晚舟事件的错误言论和攻击抹黑，中国常驻联合国副代表戴兵予以严厉驳斥，强调中方坚决反对个别国家对中国内部事务指手画脚，基于虚假信息和偏见对中国无端指责，奉劝欧盟和加拿大不要混淆视听，错上加错。

戴兵指出，涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题。中国新疆地区根据中国法律和各族人民意愿，并借鉴西方国家的一些做法，开展反恐和去极端化工作，现已连续4年半多没有发生暴恐案件。当前新疆社会稳定，经济繁荣，人民安居乐业，人权保障水平不断提高。中国欢迎联合国人权事务高级专员巴切莱特访华。事实上，中国已经8次接待人权高专访问。这种访问应是友好访问，而不是什么所谓“调查”。

戴兵强调，香港是中国的香港。香港国安法实施以来，一年半前的动荡局面已不复存在，社会重回正轨，正义得到伸张，香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由得到更好保障。任何对香港国安法的攻击抹黑都改变不了这一客观事实，也阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的大势。

戴兵强调，人民的幸福生活是最大的人权。中国在涉疆、涉港等问题上坦坦荡荡，这是任何不带偏见的人都能看清的基本事实。遗憾的是，少数西方国家滥用联合国平台，将人权问题政治化，从不审视自身人权劣迹，赤裸裸地搞双重标准。

戴兵指出，中国民营企业华为公司的孟晚舟女士在加拿大经历1028天的非法拘押后，于近日回到祖国，恢复自由。这起事件是一次彻头彻尾的政治迫害。美国、加拿大炮制这一事件，根本不是出于法律原因，而是要打压中国高新技术企业、阻挠中国科技发展。美国、加拿大的所作所为是最典型的任意拘押。

戴兵说，中方奉劝有关国家遵循各国领导人在联大发言时呼吁团结合作应对全球挑战的要求，在人权问题上回到对话合作的正确轨道，不要再捏造谎言、制造对抗。

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