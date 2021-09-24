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日本养老和医疗机构发生群体“突破感染”事件

2021年09月24日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月23日电（记者姜俏梅）据日本媒体报道，日本养老机构和医疗机构近日相继发生群体“突破感染”新冠病毒事件。

　　“突破感染”指完成新冠疫苗接种后发生的新冠病毒感染。日本福井县政府22日公布，该县当天新增确诊病例41例，其中32例为越前市某养老机构入住老人和工作人员。福井县政府表示，这32例感染者均为疫苗优先接种对象，截至今年6月已完成两剂疫苗接种。

　　此外，群马县伊势崎市一家医院22日也报告发生群体“突破感染”事件，该院25例确诊病例中有24人是在完成两剂疫苗接种两周后被感染的。这是群马县首次发生群体“突破感染”事件，该县已要求政府调查发生群体“突破感染”的原因。

　　通常，一款疫苗的保护效率难以达到100%，保护效率越低，“突破感染”发生率越高。即便是保护效力最好的疫苗，个体差异也会导致在免疫反应较低的个体上发生“突破感染”。此外，新冠病毒突变快，对现有疫苗产生逃逸，也会造成“突破感染”。医学研究还显示，老年人和患有基础疾病者是“突破感染”后发展为重症乃至死亡的高危群体。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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