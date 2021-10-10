综合消息：为实现中华民族伟大复兴而共同奋斗

——习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话令海外华侨华人、留学生和我驻外人员深受鼓舞

新华社北京10月9日电 综合新华社驻外记者报道：纪念辛亥革命110周年大会9日在北京人民大会堂隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。海外华侨华人、留学生和我驻外人员纷纷表示，这一重要讲话高屋建瓴、催人奋进，他们将团结一心、努力奋斗，学习和弘扬孙中山先生等革命先驱为振兴中华而矢志不渝的崇高精神，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，习近平总书记的讲话令人振奋。海外华侨华人曾为中华民族解放事业作出重要贡献。今天，广大华侨华人将发扬辛亥革命先驱的伟大精神，为中国统一大业和早日实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

俄罗斯华侨华人青年联合会会长、华侨华人联合总会秘书长兼常务副会长吴昊说，习近平总书记的讲话高屋建瓴、振奋人心。海外华侨华人一定要发扬孙中山先生等辛亥革命先驱的伟大精神，积极推动中国统一大业，为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

全英华人华侨中国统一促进会会长刘凯说，中国共产党为人民谋幸福、为中华民族谋复兴，团结带领中国人民取得伟大成就，中华民族屹立于世界民族之林。海外华侨华人要发扬孙中山先生等辛亥革命先驱的伟大精神，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

美国旧金山湾区中国统一促进会荣誉会长何伟明说，习近平总书记的讲话使他深受鼓舞。中华民族伟大复兴是海内外全体中华儿女的共同心愿，大家荣辱与共、命运与共，必将更加紧密地团结在一起。

澳大利亚首都地区中国和平统一促进会会长陈蔚东说，重温辛亥革命的历史，就是要发扬辛亥革命先驱的伟大精神，弘扬共同的民族大义，承担共同的历史使命，为实现中国完全统一和中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

突尼斯华人华侨协会执行理事长黄聪说，中国共产党团结带领中国人民顽强拼搏，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。在海外的华侨华人与国内同胞团结一心，为实现中华民族伟大复兴而共同奋斗，中国发展繁荣也将造福世界各国人民。

韩国光州全南中国博士联谊会会长武君芳说，抚今追昔，自己在海外深刻体会到中国国家富强、民族团结的重要意义。海内外全体中华儿女将更加紧密团结起来，发扬辛亥革命先驱的伟大精神，携手向着中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。

全日本中国留学生学友会会长、东京大学电气系工学博士生夏杨说，辛亥革命110年来的历史启示人们，实现中华民族伟大复兴，必须有领导中国人民前进的坚强力量，这个坚强力量就是中国共产党。新时代的留日学子将不断努力，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

格鲁吉亚中资企业商会秘书长于桦说，习近平总书记的讲话指明中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的唯一正确道路，这条道路不仅走得对、走得通，而且也一定能够走得稳、走得好。海外华侨华人坚信在中国共产党领导下，中华民族伟大复兴必将实现。

吉尔吉斯斯坦比什凯克华助中心主任杨彩平说，民族复兴、国家统一是海内外中华儿女共同的心声。海外华侨华人随时准备为实现中国统一和中华民族伟大复兴奉献力量。

中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队政工副分队长齐鹏飞表示，聆听习近平总书记的讲话后，维和官兵深受鼓舞，将不断为维护世界和平作出新的贡献。

中国第9批赴马里维和工兵分队指挥长安少永说，要深入学习习近平总书记的讲话并落实在行动中，海外维和官兵要时刻树牢军魂意识，履行好维护世界和平的重要使命。

中国第25批赴刚果（金）维和部队指挥长邓亮表示，没有中国共产党，就没有新中国，就没有中华民族伟大复兴。中国是维护世界和平的重要力量。赴刚果（金）维和官兵将牢记重托、不辱使命，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。（参与记者：陈威华、赵焱、黄恒、杨士龙、梁希之、张代蕾、白旭、吴晓凌、胡晓光、史彧、陆睿、杜白羽、王子正、李铭、姜俏梅、刘宗亚、关建武、梁裕源、孔康谊、黄灵、陈占杰）

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