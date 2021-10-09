美国商业内幕网站6日报道，美国海军已经把“小鹰”号和“约翰·F·肯尼迪”号常规动力航母以每艘1美分（约合0.065元人民币）的价格卖给设在得克萨斯州布朗斯维尔市的国际拆船公司拆解。

美国海军是国际拆船公司的大客户。后者曾拆解“星座”号等退役航母，今年6月赢得一份366万美元（约合2360万元人民币）的合同，将拆解去年因失火而报废的“好人理查德”号两栖攻击舰。

“小鹰”号和同一级别的“肯尼迪”号排水量均为8万吨左右，分别于上世纪60年代初和60年代末服役，前者参加过越南战争，后者参加了海湾战争和阿富汗战争。“小鹰”号2009年退役，“肯尼迪”号2007年退役。

预计它们将在数月内被拖至国际拆船公司拆解。美国海军说，这家企业拆除两艘航母后将以出售废钢等可回收物资方式获利。

“肯尼迪”号是美国建造的最后一艘常规动力航母。美国海军正在考虑如何拆解美国第一艘核动力航空母舰“企业”号。

“企业”号2012年完成最后一次部署后就停泊在纽波特纽斯造船厂，2017年正式退役。商业内幕网站报道，海军2018年与船厂签订金额3400万美元（2.2亿元人民币）合同，用于维护“企业”号，期限至今年9月。今年4月，船厂获得750万美元（4800万元人民币）维护合同。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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