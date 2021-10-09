新华社开罗10月7日电 通讯：一条在非洲沙漠中腾起的天际线

新华社记者吴丹妮 段敏夫

单日上百份审核单、平均每天两万多步巡回检查施工现场和员工宿舍……自2020年2月新冠疫情在埃及出现以来，这便成为中国建筑股份有限公司埃及分公司（以下简称“中建埃及”）埃及新首都中央商务区项目安全总监兼项目安全部经理刘景昆的日常。

这张2019年2月25日的资料照片显示的是埃及新首都中央商务区项目建设现场。新华社记者 邬惠我 摄

“我们吃点苦都是小事，但必须要确保项目的顺利推进。”面对防疫与生产的双重压力，作为有着近20年安全监管工作经验的“老师傅”，他深知这个项目的艰难之处，也更明白它的意义重大。

由中建埃及承建的埃及新首都中央商务区项目位于开罗以东约50公里处，总占地面积约50.5万平方米，包含20个高层建筑单体及配套市政工程。中建埃及总经理常伟才说，项目高峰期有9000多名中埃员工在这里生产和生活。

这是2021年6月17日拍摄的埃及新首都中央商务区标志塔主体建筑封顶建设现场（全景相机拍摄）。新华社记者 隋先凯 摄

刘景昆介绍说，这项工程始于2016年1月。当时，国家主席习近平正在埃及进行国事访问。访问期间，双方签署了埃及新首都建设一揽子总承包框架合同。习近平指出，中埃双方要将各自发展战略和愿景对接，利用基础设施建设和产能合作两大抓手，将埃及打造成“一带一路”沿线支点国家。中方愿参与埃及苏伊士运河走廊、新行政首都等大项目建设，愿同埃方扩大在贸易、融资、航天、能源、人力资源开发、安全等领域合作。

由此，埃及新首都的天际线开始在一片沙漠中逐渐腾起。项目初期，中埃建设者们每天都要顶着烈日施工建设，酷热干燥的气候导致许多员工皮肤晒伤。在施工现场，饮用水和食品都要从外面运进。

这张2019年2月25日的资料照片显示的是工人在埃及新首都中央商务区项目建设现场工作。新华社记者 邬惠我 摄

整个中央商务区项目中，最引人注目的就是将成为“非洲第一高楼”的标志塔项目。今年8月，标志塔项目最后一根钢梁精准对接就位，顺利完成钢结构封顶。

据介绍，标志塔项目结构高度达373.2米，塔冠最高点达385.8米。埃及总理马德布利曾于2019年2月见证了标志塔开盘浇筑。他在接受新华社记者采访时表示，该项目无疑是一个奇迹，它不仅将成为埃及的标志性建筑，也将成为埃及现代化的象征。

标志塔项目总经理魏建勋告诉记者，施工期间标志塔项目创下多个工程建造纪录：38小时便完成了18500立方米筏板基础浇筑，一举创出非洲建筑史上单体建筑最大基础底板、浇筑超大型基础底板的最快纪录、高峰期单日最大混凝土浇筑量新纪录。

这是2021年6月17日拍摄的埃及新首都中央商务区项目建设现场。新华社记者 隋先凯 摄

“我们成功实现了防疫和生产两不误。”常伟才说。目前，新首都中央商务区项目已进入决胜时刻，全体员工将继续坚持常态化防疫不放松，确保项目高质量、平稳安全地推进。

埃及工程师瓦利德对中国超高层建筑的工艺技术充满好奇与敬佩，时常参与标志塔的技术交流会，还多次到现场观摩施工工艺，并确认技术细节和安全流程。他说：“我很认同中国工程建设人员守时敬业的精神。”

从安全检查到技术交流再到岗位培训，刘景昆的一天总是倏忽而过。面对繁重的工作，他说，今天能在埃及为落实共建“一带一路”倡议贡献自己的力量，他深深感到身上承担着重要的职责使命。

“非常荣幸能够参与埃及新首都建设，所有人都在为项目顺利完工勤奋努力地工作，这感觉真好。”埃及建筑工人马哈茂德·莫森站在雏形初具的新首都中央商务区里表示，所有人都期盼着项目正式落成的那一天，期待见证一个美丽的埃及新首都。

这是2021年6月17日拍摄的埃及新首都中央商务区标志塔（中）主体建筑封顶建设现场。新华社记者 隋先凯 摄

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