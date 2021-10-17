这是10月16日在老挝万象站拍摄的“澜沧号”动车组。新华社发（凯乔摄）

新华社万象10月16日电（记者章建华）“澜沧号”动车组16日运抵刚刚建成的中老铁路万象站，正式交付老中铁路有限公司。中国驻老挝大使姜再冬、老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦出席了在万象站举行的“澜沧号”动车组交付仪式。

姜再冬在致辞时说，今天老挝迎来历史上第一组现代化列车。这是中老铁路建设的决定性进展，也是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的标志性成果。根据目前建设进度，老方提出以老挝国庆（12月2日）为目标节点实现正式通车，我们深受鼓舞并愿同老方共同努力。

10月16日，中国驻老挝大使姜再冬（左）和老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦在万象站为中老铁路“澜沧号”动车组揭牌。新华社发（苏帕万摄）

姜再冬说，中老铁路通车后，万象到中老边境车程将由2天缩短到3小时，到昆明可朝发夕至，中老之间互联互通实现跨越式发展。

荣沙瓦说，动车组的设计、制造是老中铁路建设的重要组成部分，老挝政府高度重视，通伦总书记亲自组织审定设计方案，潘坎总理亲自为动车组命名。“澜沧号”顺利交付，标志着老中铁路即将由建设期进入运营期，也宣告老挝迈入铁路运输新时期，老挝人民迎来交通运输变革的新时代。

荣沙瓦说，老中双方将携手努力，在建设好老中铁路的基础上，运营好、开发好老中铁路，把老中铁路建设成为老中友谊标志性工程，造福两国人民。

“澜沧号”的命名源于老挝的古称澜沧王国和流经中老两国的澜沧江，寓意两国好邻居、好朋友、好同志、好伙伴关系。“澜沧号”动车组车体采用老挝国旗色“红、蓝、白”三色涂装。动车组内饰主题设计融合中老传统文化和民族审美元素，寓意老挝人民对未来美好生活的憧憬和中老两国人民的友谊。

据介绍，此次交付的“澜沧号”动车组由中国中车集团制造，最高运营时速160公里，编组为9辆，定员720人。

中老铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工。

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