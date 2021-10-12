10月9日，纪念辛亥革命110周年大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，引发国际社会热烈反响。多国专家学者接受本报记者采访时表示，习近平总书记深刻阐述了辛亥革命110年以来的历史启示。在中国共产党的团结带领下，中国人民将沿着中国特色社会主义道路实现中华民族伟大复兴，为人类和平发展进步作出新的重要贡献。

“中国共产党领导是历史和人民的选择”

“我曾作为访问学者，在中山大学度过了7年时光。那里有孙中山先生发表过演讲的礼堂，有孙中山先生眺望珠江的塑像，让人时刻能感受到中国革命先驱为振兴中华而矢志不渝的崇高精神。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，中国共产党团结带领中国人民取得的发展成就以及实践经验，是世界人民的宝贵财富，可供其他发展中国家借鉴学习。

哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳表示，辛亥革命拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。中国共产党继承发扬辛亥革命精神，带领中国人民为振兴中华而不懈奋斗，“中国共产党领导是历史和人民的选择”。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，辛亥革命是中国人民和中国先进分子为实现民族独立、人民解放进行的一次伟大探索。“在中国共产党带领下，中国人民正向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进，相信中华民族伟大复兴目标一定能够实现。”

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹认为，中国共产党领导是历史的选择、人民的选择，中国共产党受到人民拥护和支持。“中国共产党将人民对美好生活的向往当作奋斗目标，带领人民不断取得新的成功，这是理解中国共产党执政的关键。”

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国共产党把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为初心和使命，是领导中国人民前进的坚强力量。中国共产党带领中国人民自力更生、发愤图强，中华民族迈向伟大复兴的步伐不可阻挡。

“中国找到了正确道路，实现了跨越式发展”

在阿尔巴尼亚汉学家、阿中文化协会会长伊利亚兹·斯巴修看来，“实现全面小康等发展成就已经证明，中国特色社会主义就是实现中华民族伟大复兴的唯一正确道路”。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德说，中国特色社会主义道路成功推动了中国经济快速增长、社会公平稳定，维护了人民的权利和尊严，为实现共同富裕打下基础。事实证明，中国对于中国特色社会主义道路的探索和实践是成功的，并为世界带来重要的启示。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，中国共产党不断实现和发展了孙中山先生和辛亥革命先驱的伟大抱负，探索出一条符合中国实际、反映中国人民意愿的中国特色社会主义道路。“中国找到了正确道路，实现了跨越式发展。其他发展中国家应当借鉴中国发展经验，探寻适合本国的发展路径。”

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨表示，中国特色社会主义道路将引领中国不断繁荣发展。中国在注重自身发展的同时，还积极寻求与各国开展对话合作，营造合作共赢的国际发展环境。

“在中国共产党的领导下，中国一定能实现完全统一的历史任务”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，中国共产党的诞生，点亮了实现中华民族伟大复兴的灯塔。“期待中国继续推动地区和全球的发展与稳定，不断促进全人类的共同繁荣。”

罗马尼亚资深外交官、汉学家布扎图表示，台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。“在中国共产党的领导下，中国一定能实现完全统一的历史任务。”

普亚纳说，中国各领域发展取得显著成果，坚持和发展中国特色社会主义取得伟大成就。面对百年未有之大变局，中国提出构建人类命运共同体理念，愿与世界各国分享发展成果，展现出负责任大国担当。

巴尔丹说，中国主张加强同世界各国人民的团结，为世界的和平、发展和繁荣作出重要贡献。在中国共产党的带领下，中国正向着中华民族伟大复兴的目标稳步前行。

（本报北京、开罗、里约热内卢、墨西哥城、罗马、首尔、曼谷、布鲁塞尔10月11日电 记者颜欢、周輖、李晓骁、刘旭霞、韩硕、马菲、刘慧、张朋辉）

《 人民日报 》（ 2021年10月12日 03 版）

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