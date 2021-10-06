本报记者 韩 硕 沈小晓 闫韫明

在修葺一新的塞尔维亚泽蒙站，杨冠岭和同事们奋战在施工现场，为完成建设目标全力冲刺。他是中国铁路国际有限公司和中国交通建设股份有限公司联营体匈塞铁路塞尔维亚段项目经理部工程部部长，“国庆假期，我们远在海外，虽无法亲身感受国内的喜庆氛围，但大家以实际行动为祖国献上祝福。”

作为共建“一带一路”的重点项目，全长350公里的匈塞铁路是中国高铁进入欧洲的第一单，也是中国高铁技术和装备“走出去”的重要组成部分。“随着铁路建设不断推进，我愈发感到祖国的发展让海外中企更加行稳致远。”杨冠岭表示，泽蒙站内由中塞双语写就的“推进匈塞铁路建设，增强中塞人民友谊”大幅标语，正是两国民心相通的生动写照。

在阿尔及利亚贝佳亚高速公路连接线项目现场，中国员工同样以坚守岗位的方式，送上对祖国的祝福。清晨，项目经理韩华宾和同事们一起穿戴好工装、安全帽，戴上口罩，投入紧张的施工中。“今年是我在海外工作的第十五个年头，保障项目顺利开展是我作为一名海外中企员工的职责所在。”韩华宾告诉记者。

该项目由中国铁建股份有限公司承建，是阿尔及利亚东部一条重要交通命脉，途经5座城市，全长100公里。自2013年开工至今，已累计交付通车62公里，整体工程进度完成80%。“有祖国作为强大后盾，我们在海外建设和奋斗更有底气。祝福伟大的祖国更加繁荣昌盛！”韩华宾说。

油焖龙虾、孜然排骨、珍珠圆子、油炸小黄鱼、清炖羊肉……中国国庆假期，肯尼亚东南部的斯瓦克大坝建设现场香气扑鼻。这些由中方和当地厨师合作烹饪的中式大餐，是送给项目部100多名中国员工的节日礼物。项目部综合管理部副部长石育松驻非工作已近10年，在斯瓦克大坝项目工作也近3年，可口的饭菜慰藉了他的思乡之情。

斯瓦克大坝项目是肯尼亚在建的最大水利水电工程，由中国能建葛洲坝集团承建。2022年底建成后，项目将有效解决周边地区居民用水难题，缓解农业灌溉用水和电力资源短缺。目前，项目共有1300多名本地员工，占比达九成以上，建成后预计将为当地创造3000多个就业岗位。

长期在非洲工作生活，石育松亲身体会到中国标准、规范、产品和服务正在得到越来越多的认可。“当地员工经常感叹中国制造安全可靠。这让我们非常自豪，祝愿祖国更加繁荣富强！”石育松说。

为当地员工讲解直流系统、通过远程监控系统检查变电站的设备运行状态和数据……在几内亚首都科纳克里马托托变电站，凯乐塔项目输变电运行部副主任余天康的国庆假期在工作中度过。

凯乐塔项目由中国水利电力对外有限公司承建，由凯乐塔水利枢纽项目、凯乐塔输出工程和科纳克里城网改造工程组成，其所属各变电站为几内亚首都科纳克里供给了80%的电力，让曾经每天只能供电两三个小时的地区实现基本不断电，为当地经济发展注入巨大活力。项目建设期间，中方工作人员积极向几方员工传授技术和经验。余天康从去年10月起，带领8名几方员工驻扎在当地两个变电站，进行系统培训和技术指导。

“我们与祖国相距虽远，但常听到几内亚朋友说希望借鉴中国经验，将几内亚发展得更好，大家都为祖国的发展成就感到由衷骄傲！”余天康表示。

（本报罗马、开罗、约翰内斯堡10月5日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月06日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)