人民网北京9月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：第76届联合国大会高级别会议周27日在纽约联合国总部正式落下帷幕。连日来，中方在北京和纽约表现都非常积极活跃，你怎么看待中国今年在联大会议上的表现？

华春莹：当前，世界百年变局与世纪疫情叠加震荡，世界进入新的动荡调整期，因此本届联大会议备受世界各国关注。本届联大一般性辩论于9月21日至27日以线上线下相结合方式举行，今年共有190多国领导人在会上发言。各方普遍呼吁大国加强团结与合作，避免分裂与对抗，希望在消除贫困、气候变化等方面进行更多合作。各方普遍认为未来世界需要一种能为人类谋福祉、而非为己谋私利的精神。

中方一贯高度重视联合国的作用以及同联合国的合作。中方高度重视本届联大。习近平主席以视频方式出席一般性辩论并发表重要讲话，提出全球发展倡议，强调加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。习近平主席还围绕团结抗疫、复苏经济、国际关系发展、完善全球治理等问题阐述中方主张，又一次为正处在历史十字路口的世界给出中国方案。王毅国务委员兼外长也密集出席联大系列会议，比如以视频方式出席纪念《德班宣言和行动纲领》通过20周年高级别会议、安理会五常任理事国外长同联合国秘书长会晤、二十国集团阿富汗问题外长会，并视频会见了古特雷斯秘书长、沙希德联大主席。国际社会普遍认为，中方为应对全球挑战、推动联合国发挥更大作用作出了重要贡献。事实再次证明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

王毅国务委员在安理会五常任理事国外长同联合国秘书长会晤中提出四个关键词：履职、尽责、担当、作为，呼吁大国争做维护多边主义的榜样，为世界注入更多信心和稳定，而不是借多边主义之名，行单边主义、霸权主义之实。中国对联合国的支持是可期待、可持续和可靠的。中国将继续同各国一道，落实全球发展倡议，加强抗疫合作，加快落实2030年可持续发展议程，积极应对气候变化，推动国际关系民主化和法制化，努力践行相互尊重、合作共赢的国际关系理念，践行真正的多边主义，把联合国建设成为各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台。

《澳门月刊》记者：有报道称，美国驻印尼大使、朝鲜问题特别代表金圣29日在一个线上论坛上称，美英澳最近建立三边安全伙伴关系是一项“具有前瞻性的、积极的”倡议，不会威胁印太地区稳定，不担心该协议会引发军备竞赛或核扩散。中方对此有何评论？

华春莹：我注意到了你提到的报道。事实上，连日来，国际社会各方都纷纷表达了对美英澳核潜艇合作的关切和担忧。我不知道美国驻印尼大使讲这番话的底气来自哪里？依据来自哪里？事实上，俄罗斯副外长近日表示，俄方已就美英澳三边安全伙伴关系，特别是核潜艇合作向美提出了若干问题，其中包括核潜艇合作是否符合国际核不扩散规则。

中方认为，美英澳核潜艇合作造成严重核扩散风险，明显违反《不扩散核武器条约》精神，不仅将对国际核不扩散体系产生深远影响，也将对地区和平稳定带来现实威胁。

俄罗斯副外长里亚布科夫提出的问题实际上反映了国际社会的共同关切。美英澳三方应认真对待，并对各方关切一一作出回应：

第一，美方如何确认向澳大利亚提供武器级高浓铀符合国际核不扩散规则和要求？

第二，澳方如何保证武器级高浓铀不脱离国际原子能机构的有效保障监督？

第三，如果澳大利亚作为无核武器国家可以拥有武器级高浓铀，那么美英澳有什么理由反对朝鲜、伊朗等其他国家也这样做？

第四，如果美方可以无视国际规则和核扩散风险，公然向澳大利亚转移高度敏感的核材料和核技术，那么它是否应该立即停止以发展核技术为由对朝鲜、伊朗等国实施单边制裁和长臂管辖？

第五，如果各国都像美英澳这样无视规则，不受约束地开展核扩散活动，那么《不扩散核武器条约》和国际核不扩散体系的权威何在、存在意义又何在？

昨天，王毅国务委员在同马来西亚、文莱外长通电话时指出，美英澳核潜艇合作有可能给本地区带来五重危害：一是制造核扩散风险，冲击国际核不扩散体系；二是诱发新一轮军备竞赛，不排除导致其它国家效仿行事，甚至跨越核门槛；三是损害地区繁荣稳定，制造地区紧张局势；四是破坏东南亚无核区建设，与东盟国家努力背道而驰；五是引致冷战思维回潮，挑动地区阵营对立，进行地缘零和博弈。

我还想强调，美英澳三边安全伙伴关系同“四边机制”一脉相承，都服从和服务于美国主导的“印太战略”，试图在本地区另搞一套、另起炉灶。这是逆时代潮流而动，本地区各国以及国际社会应当予以警惕和抵制。中方将与国际原子能机构秘书处及其他成员国沟通，坚决捍卫国际核不扩散体系的权威性和有效性。

《中国日报》记者：我们注意到，中国首批紧急人道主义援助物资运抵阿富汗。你能否证实并介绍有关情况？

华春莹：29日晚，中国政府首批对阿富汗紧急人道主义援助物资顺利运抵阿富汗首都喀布尔国际机场。中国驻阿富汗大使与阿富汗临时政府难民事务部代理部长共同出席了在机场举行的交接仪式。

中国作为阿富汗的友好近邻，始终密切关注阿富汗人民需求。中方克服重重困难，短期内将这批毛毯、羽绒服等阿富汗人民急需的越冬物资运抵喀布尔。这是中方切实落实对阿富汗援助承诺、全力帮助阿富汗人民渡过难关的有力见证。接下来，中方还将继续加紧完成粮食等物资的准备工作，相信有关物资不久也将陆续运抵阿富汗。

阿富汗临时政府难民事务部代理部长表示，在阿富汗人民最困难的时候，中方提供了紧急人道主义援助物资，阿方深表感谢。阿方面临异常严峻的经济、民生困难，亟需国际社会提供各领域帮助，阿方也将恪守对邻国和国际社会的有关承诺。阿方官员还表示，阿富汗的冬天即将到来，近百万流离失所者需要安置和供给衣食，希望能得到国际社会各方的帮助。

当前，阿富汗面临着人道民生问题以及新冠疫情的严峻挑战。国际社会应该齐心协力帮助阿富汗人民渡过难关，摆脱当前困境。特别是某些国家作为阿富汗问题的始作俑者，更应该切实履行对阿富汗人民应当承担的责任，尽快拿出负责任的态度，为缓解阿富汗人民面临的困难多做一些好事和实事。

韩联社记者：朝鲜领导人金正恩29日表示，愿意重启中断的朝韩热线，同时指责美国提出要会谈，却不改变对朝鲜的“敌对政策”。外交部对此有何评论？

华春莹：中国作为朝鲜半岛近邻，一贯支持朝韩通过对话协商改善关系，推进和解合作，希望有关举措能够为改善发展北南关系发挥积极作用。

我们认为，在当前形势下，打破半岛僵局、重启对话的关键是朝方的正当合理关切得到重视和解决。美方不应空喊对话口号，而是要展现诚意，拿出有吸引力的对话方案。应尽快启动安理会涉朝决议可逆条款，对有关制裁措施特别是涉朝人道民生领域方面的规定作出必要调整。这将有助于推动重启半岛对话、维护半岛和平稳定局面，也是全面执行安理会涉朝决议的应有之义。

《北京青年报》记者：据报道，日前，美国商务部长雷蒙多接受采访时称，美国不希望中国制定规则，美若想迟滞中国创新速度，就需与欧洲盟友合作，共同制定人工智能、网络等技术领域规则。中方对此有何评论？

华春莹：美方官员有关表态，再次暴露了美方千方百计、不择手段遏制和打压中国发展的真实意图。这是典型的专制和霸权。

中方始终认为，世界上所有国家都享有平等的发展机会和权利。国际规则应该由世界各国共同制定、共同认可，而不应由少数人制定和垄断。国家间合作也应该服务于世界各国人民利益，而不应该以意识形态划线，拉帮结伙，联合一派来打压、遏制另一派，以小集团政治谋求世界霸权。事实已经证明，任何阻挠遏制其他国家发展、损害其他国家人民正常发展权利、过上更美好生活的政治要挟、政治操弄和政治打压都是不得人心的，也是最终不会得逞的。

中国始终倡导国际上的事情大家商量着办，世界各国应坚持共商共建共享，推动各国权利平等、机会平等、规则平等，摒弃小圈子和零和博弈，坚持包容而不排他，以更加开放、平等和公平的心态来开展国际合作。

《北京日报》记者：据彭博社报道，美国总统气候问题特使克里29日接受采访时表示，希望中国在未来10年内作出进一步减排的决定，称这是遏制全球变暖的“关键十年”。中方对此有何评论？

华春莹：当前，气候变化造成的全球影响日益严峻。在刚刚结束的联大一般性辩论中，很多国家都提出希望加强合作应对气候变化。我们认为，各国应切实提高减排雄心，强化落实行动，每一年都很关键。中方一贯是推动全球气候治理的行动派和实干家。在提前超额完成2020年气候行动目标基础上，去年9月以来，习近平主席宣布了中国的碳达峰碳中和目标愿景、国家自主贡献力度新目标、新举措，涉及碳强度、非化石能源占比、风电、太阳能发电总装机容量、煤炭消费等诸多方面。不久前，习近平主席再次宣示，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展。中方一直在尽己所能、自我加压，持续自主提高气候行动力度，努力为全球应对气候变化作出更大贡献。

但同时，我想强调，应对气候变化是全球各国都需要共同努力的事业，必须依靠国际社会合力应对。发达国家应切实遵循共同但有区别的责任原则，正视自身历史责任，展现更大的雄心和行动，在资金、技术、能力建设支持等方面切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。

彭博社记者：法国参议员李察将率团访问台湾。外交部对此有何评论？

华春莹：一个中国原则是中国同包括法国在内的世界各国发展友好合作关系的政治基础。中方坚决反对法国个别议员同台湾当局进行任何形式的官方接触和交往。我们敦促有关人员切实恪守一个中国原则，维护双边关系正常发展良好环境。

日本广播协会记者：国际奥委会宣布，基于疫情防控需要，北京冬奥会不面向境外观众售票，仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票。中方对此有何评论？

华春莹：你问我有何评论？这个我可能不太好评论。

日本举办东京奥运会时，邀请境外观众去东京看奥运了吗？好像没有吧？

近日，国际奥委会主席巴赫主持召开了国际奥委会执委会会议，审议了北京2022年冬奥会和冬残奥会疫情防控关键政策。面对新冠疫情蔓延的不确定性，北京冬奥组委与国际奥委会建立了会商工作机制，与各利益相关方密切沟通，本着对运动员、对奥林匹克大家庭等所有利益相关方生命健康高度负责的态度，始终坚守安全底线，把疫情防控放在首位，以实现安全如期办赛的目标。届时境外各国观众可以通过电视欣赏精彩赛事。

日本刚刚成功举办东京奥运会，我相信在怎样安全举办奥运盛会方面，日方能够有更多理解。中方对东京奥运会成功举办给予了大力支持，我们也希望得到日方的理解和支持。

(责编：于洋、刘慧)