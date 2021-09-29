人民网北京9月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：28日，国际原子能机构总干事格罗西表示，美英澳核潜艇合作，对于机构保障监督来说，是一个“非常棘手”的问题。这是《不扩散核武器条约》规定的无核武器国家首次引进核潜艇，意味着用于核潜艇动力堆的高浓铀将脱离机构保障监督。机构将与美英澳开展复杂的技术谈判，致力于确保国际核不扩散体系不受削弱。同日，菲律宾总统发言人表示，菲总统杜特尔特担忧美英澳三边安全伙伴关系可能会引发一场“核军备竞赛”。中方对此有何评论？

华春莹：美英澳建立三边安全伙伴关系并计划开展核潜艇合作，国际社会对此高度关注和警惕，多国表达关切和质疑。中方也注意到格罗西总干事和杜特尔特总统的表态。

昨天，王毅国务委员兼外长在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持中欧高级别战略对话时指出，美英澳此举对地区和平稳定和国际秩序带来三大隐患。

一是冷战回潮的隐患。三国以意识形态划线，打造新的军事集团，将加剧地缘紧张。在国际社会普遍反对冷战和分裂之时，美方公然违背不搞新冷战的政策宣示，拉帮结伙炮制盎格鲁-撒克逊“小圈子”，将地缘私利置于国际团结之上，这是典型的冷战思维。

二是军备竞赛的隐患。此举将刺激地区国家加紧发展军力，甚至寻求突破核门槛，推高军事冲突风险。美方一方面以发展核技术为由制裁、打压一些国家，另一方面自己又公然向无核国家转移核技术，这是典型的双重标准。

三是核扩散的隐患。以建造核动力潜艇为由，向无核国家提供可用于制造核武器的核原料，将使武器级高浓铀脱离必要监管，带来巨大核扩散风险。此举将冲击核不扩散体系，损害《南太无核区条约》，破坏东盟国家建立东南亚无核区的努力。这是典型的藐视规则。

国际社会需要特别关注的是，国际原子能机构保障监督体系无法核查核潜艇动力堆中的核材料会否被转用于核武器。正如格罗西总干事所言，美英澳核潜艇合作是无核武器国家首次引进核潜艇，将导致高浓铀脱离机构的保障监督。简而言之，这是三国恶意利用国际规则漏洞，赤裸裸地开展核扩散活动。机构对澳核潜艇保障监督将创设先例，事关机构所有成员特别是《不扩散核武器条约》缔约国的权利和义务，并对国际核不扩散体系产生深远影响。这绝不是机构秘书处和美英澳之间的问题，须由机构所有成员国共同协商处理。中方将与机构秘书处及其他成员国沟通，坚决捍卫国际核不扩散体系的权威性和有效性。

塔斯社记者：据路透社报道，美国已就减少购买伊朗原油同中国进行了外交接触。据悉，这是美国常务副国务卿舍曼今年七月底访华时提出的议题之一。你对此有何评论？

华春莹：关于中国和伊朗正常经贸合作问题，中方立场是非常明确、一贯的。中国同伊朗始终遵循平等互利、合作共赢和商业化原则，在国际法框架内开展合作。我们坚决反对任何单边制裁，敦促美方尽快解除对第三方实体和个人的所谓“长臂管辖”。

日本广播协会记者：日本执政党自民党总裁选举今天举行，前外务大臣岸田文雄当选，他将接替菅义伟担任首相职务，中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到刚刚出来的有关选举结果。中方愿同日本新一届执政团队一道，恪守中日四个政治文件确定的各项原则和精神，深化各领域务实合作，推动中日关系沿着正确轨道健康稳定发展。

湖北广播电视台记者：据报道，9月27日，在联合国人权理事会第48届会议期间，中国、白俄罗斯、朝鲜和委内瑞拉常驻团在日内瓦共同举办“美国、加拿大、澳大利亚侵犯土著人权利”主题视频边会，加拿大、澳大利亚土著人代表和中国学者在会上揭露三国对土著人犯下的严重罪行，多国代表敦促三国采取切实举措改善土著人人权状况。你能否进一步介绍有关情况，对会议有何评论？

华春莹：这是中国和三国常驻团在日内瓦共同举办的主题视频边会，得到了多个国家常驻团、非政府组织代表和媒体记者的踊跃参与。

中国代表在会上指出，美、加、澳三国的土著人权利已成为“人权黑洞”。这次边会是为美、加、澳三国土著人而办，他们的声音应当被更多人听见，他们的权利应当被更多人重视。国际社会应加大对美、加、澳土著人人权问题的关注，对侵犯土著人人权的行为进行调查，将施暴者绳之以法。三国应当反躬自省，彻查原住民寄宿学校历史，还原住民应有的公道和真相，切实解决自身存在的严重人权问题。

会上，来自加、澳两国原住民部落和后裔的代表也纷纷指出，几百年来，殖民者为了攫取利益，将土著人世代生活的土地据为己有，大肆掠夺各类资源，导致土著人长期遭受种族歧视和经济剥削，甚至面临种族屠杀和文化灭绝的危险。殖民者打着保护土著儿童的旗号强迫其与父母分离，住进寄宿学校，真实目的却是消灭土著人语言文字、知识体系和身份认同，最终同化土著人。几百年过去了，今天三国针对土著人的歧视性法律和政策依然在生效，土著人依然是三国社会中最受压迫、最贫困的群体之一。

参加边会的各国外交官也都表示，美国、加拿大和澳大利亚自诩为“人权先锋”，但其自身人权状况“千疮百孔”。国际社会应该谴责这些国家大肆侵犯土著人人权的行径。与会各方也感谢中国等国常驻团举办这场边会，对勇于为土著人发声的人们表示敬意，希望国际社会行动起来，消除社会、历史不公，同时敦促美、加、澳三国给土著人一个交代。

日本共同社记者：孟晚舟事件的解决拔去了插在中美关系中的一根刺，那么习近平主席是不是有可能于11月在意大利举行的二十国集团领导人峰会期间同美国总统拜登举行会晤？两国领导人会晤可能性比以前大了吗？

华春莹：我从你的提问中能够感受到你非常希望看到中美关系尽快改善，也希望通过双方持续接触把中美关系中还存在的大大小小的刺都拔出来。对于你这个美好的愿望，我们表示感谢。但是元首之间的接触交往要通过双方商谈确定。目前我没有这方面消息。

昨天我也讲了，我们在中美天津会谈中向美方提出了两份清单，希望美方重视中方关切，采取切实行动，让这两个清单尽快清零。

巴通社记者：9月27日，中巴媒体论坛通过视频连线举行。参会代表呼吁两国媒体加强合作，共同打击假新闻，以促进地区和平、稳定和发展。你对此有何回应？

华春莹：谢谢你注意到这个论坛。中巴媒体论坛是9月27日巴基斯坦智库和平外交研究所以视频方式举办的。中国驻巴基斯坦大使农融也出席论坛并发表了致辞。

你提到，出席这个论坛的嘉宾都呼吁两国媒体加强合作，共同打击虚假信息。我认为，这在当前形势下非常必要，而且非常紧迫。因为我们看到，个别国家、个别人出于干涉别国内政、危害别国安全和抹黑别国形象的政治目的出发，制造和散布了很多恶意的虚假信息。这些恶意的虚假信息制造混乱、破坏团结、损害互信、阻碍合作，应该说是全球各国的共同敌人。因此，不仅中巴要联手共同打击虚假信息，我们也希望越来越多的国家能够意识到虚假信息的危害性，一起携手打击虚假信息，为各国人民正确相互认知、友好往来和开展互利合作营造一个健康理性、客观友好的国际舆论环境。

澳亚卫视记者：美国中央司令部司令麦肯齐日前表示，对8月发生的无人机袭击事件造成10名阿富汗平民死亡负全部责任。同时，塔利班发言人穆贾希德表示，美国派无人机进入领空，侵犯了阿富汗的主权以及国际法准则。他向美国发出警告，如果美国无人机继续在阿富汗领空进行非法活动，将面临“后果”。请问中方对此有何评论？

华春莹：首先我想说，阿富汗是一个独立的主权国家。美方应切实尊重阿富汗主权独立和领土完整。

美国在阿富汗的20年，是无数平民丧生、流离失所的悲剧不断上演的20年。你刚才也提到，就在今年8月29日，美军无人机在喀布尔炸死了10个平民，其中包括多名儿童，这仅仅是美国在阿富汗制造的无数悲剧和罪行的冰山一角。我看到有媒体报道，2008年，美军空袭阿富汗赫拉特省一村落，一次袭击就造成包括50名儿童和19名妇女在内的近百名平民死亡。我还看到有报道称，美军驻阿期间实施了一个全球范围的制毒实验室项目，导致阿富汗在美驻军期间的鸦片制剂产量增加了40多倍。国际刑事法院也曾指出，美军在2003年至2014年间存在残忍和暴力的逼供手段，实施过酷刑、虐待等严重侵犯人权的行为，可能构成战争罪和危害人类罪。大家也知道，为此，美国政府去年曾宣布制裁参与调查有关罪行的国际刑事法院相关人员，引发国际社会不满。

美国不负责任地从阿富汗仓促撤军，他们走了，但是将灾难和痛苦以及民生、疫情等严峻挑战留给了无辜的阿富汗人民。如今，阿富汗人民终于迎来了一个和平重建他们自己国家的新的机会窗口，国际社会应当在尊重阿富汗主权独立和领土完整的基础上，支持阿富汗人民掌握自己的命运，并帮助阿富汗实现维稳防乱，走向良性发展。

美国作为阿富汗问题的始作俑者，面对国际社会广泛质疑和谴责，应当展现大国责任，真诚道歉，认真彻查，深刻反思，充分赔偿。更重要的是，美国要改正动辄对他国进行军事干涉、将自身意志强加于别国的老毛病，不要再让历史悲剧重现。

韩联社记者：据朝中社29日报道，朝鲜国防科学院28日上午成功发射了新研发的高超音速导弹。中方对此有何评论？

华春莹：中方注意到有关报道以及近期涉及半岛的各方面新动向。我们希望有关各方立足半岛和平稳定大局，冷静克制，相向而行，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，探讨均衡解决彼此关切的可行方案，共同推动半岛问题政治解决进程。

关于朝鲜半岛形势，韩联社一直十分关心，我也想多说几句。我们也注意到，最近美国国务院高官表示，美方已经直接向朝鲜方面提出要开启对话，并且无条件会面。朝鲜常驻联合国代表也呼吁美国永久取消在半岛周边举行联合军演和部署战略行动，采取实际措施，放弃对朝敌对政策。不管局势如何演变，中方都主张有关各方应保持克制，相向而行，构筑互信，通过对话协商解决问题。

当前形势下，打破半岛僵局、重启对话的关键是朝方的正当合理关切应得到重视和解决。美方不应空喊对话口号，而是应该展现诚意，拿出有吸引力的对话方案。应尽快启动安理会涉朝决议可逆条款，对有关制裁措施特别是涉朝人道民生领域规定作出必要调整。这有助于推动重启半岛对话、维护半岛和平稳定局面，也是全面执行安理会涉朝决议的应有之义。

塔斯社记者：据《印度时报》报道，印度军队在拉达克东部与中国交界的实控线部署了更先进的火炮。据称，其部署了三个M777榴弹炮团。你对此有何评论？

华春莹：印度方面长期推行“前进政策”、非法越线蚕食中国领土，这是中印边境局势紧张的根源。中方反对在边境争议地区开展以军事争控为目的的军备竞赛，始终坚定维护国家领土主权和安全，同时也致力于维护中印边境地区的和平稳定。

《北京日报》记者：据报道，27日，美联邦通信委员会称，将启动一项价值19亿美元计划，补偿美农村电信运营商移除华为等中国公司网络设备费用。中方对此有何评论？

华春莹：在当前美国国内疫情和经济形势都非常严峻的形势下，这19亿美元其实本可以用在更急需的地方。美国不断诋毁抹黑华为和其他中国企业，但从来没有拿出任何真凭实据来。所谓“国家安全”不过是美国对中国高技术企业实施“国家霸凌”、实施贸易保护主义的拙劣借口。美方自己在国内怎么折腾，我们不在意，美方应当纠正错误，停止滥用国家力量、编造莫须有罪名、不择手段打压中国企业。中国政府将继续坚定维护中国企业的合法权益。

《北京青年报》记者：近日，美国塔夫茨大学教授、布鲁金斯学会高级研究员德雷兹纳在《外交》杂志发表文章，批评美国历届政府滥用经济胁迫和经济暴力手段，将制裁作为解决外交问题的首选方案，非但起不到效果，还造成人道主义灾难，“美利坚合众国”已成为“制裁合众国”。中方对此有何评论？

华春莹：我觉得你提到的这个塔夫茨大学的教授真的很有才。“制裁合众国”这个称号对美国而言，可谓是量身定制、当之无愧。长期以来，美国滥用自身金融霸权地位和技术优势，频频采取单边霸凌行径，对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉等国长期施压，对多国随意挑起“贸易战”，借国家安全之名肆意打压别国高科技企业。美国不仅制裁被其视为敌人或对手的国家，还对与这些国家有来往的第三方实施非法单边“长臂管辖”，连美盟友的实体和个人也不放过。

美国滥施制裁的所作所为，严重损害他国主权安全，严重影响有关国家的国计民生，严重违背市场经济原则和国际经贸规则，破坏全球产业链、供应链安全稳定，反过来也损害了美国自身的利益。

因为美方依然有人在不停地讲“胁迫”，必须指出，“经济胁迫”的发源地和指挥部就在华盛顿，搞“胁迫”历来是美国的长项和特色，美国政府自己也从来不避讳使用“胁迫外交”一词，甚至对此非常引以为豪。美国通过自己的政策和行动，向世界提供了胁迫外交的教科书式的案例，即通过武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁等方式实现自身战略目标。“经济胁迫”和“胁迫外交”这些帽子，毫无疑问戴在美国头上再合适不过了。

作为国际社会的一员，美国政府应听取国内外有识之士的忠告，放弃动辄制裁施压的老路，不再搞霸权霸道霸凌那一套。美国作为世界的一个主要大国，应该真正地为世界的和平、稳定与发展发挥建设性作用。

总台央视记者：美国电池板买家和太阳能开发商27日在一场行业吹风会上表示，出于对美国政府监管方面的担忧，包括一项提高进口关税的提议，一些中国太阳能电池板制造商已经停止向美国出口电池板，或者威胁要停止出口。他们称，这可能会破坏拜登政府的绿色能源目标，并导致美国电池板安装工人大规模失业。中方对此有何评论？

华春莹：大家都知道，美方是以所谓新疆存在“强迫劳动”的弥天大谎为借口，无理打压新疆光伏企业，制裁新疆光伏产品。美方这个举动毫无道义可言，而且违反市场经济原则和国际贸易规则，干扰破坏国际产业链供应链。历史和实践已经多次证明，搬起石头的人最终可能会砸自己的脚，单边非法制裁犹如飞去来器，最后会反噬自己、损害自身利益。我们已经看到很多这样的例子。希望美方对此能有清醒的认识，不要再做损人不利己的事情，否则最终受害的还是美国人民。

澎湃新闻记者：我们注意到，今天我驻美国使馆发言人就美方无理遣返中国赴美留学生答记者问。你能否介绍有关情况？

华春莹：近期以来发生了一些中国留学生被美国执法人员无理盘查并遣返的事件，比如中国驻美国使馆发言人在答记者问中曝光的这起。近日，一名已获得美国政府签发的合法签证的中国赴美留学生在入境时遭到美方无理盘查滋扰，在一处狭小空间内被限制人身自由长达50多个小时，期间正常饮食和休息都无法保障，最终被美方以莫须有的理由经第三国遣返。美方这一举动严重侵犯了中国赴美留学人员的合法权益，导致受害人及其父母身心受到严重伤害。近期还有好几起，比如不久前，有一名中国留学生在离美回国前，在旧金山机场被美方无端盘查近1小时，险些耽误了回国行程。而且，继8月三名中国留学生在入境美国时遭无端盘查并遣返后，短短一个月时间里，又陆续出现了好几起其他案例。美方的无理举动非常不公平、不合法、不道德。中方针对每一起事件，都在第一时间向美方提出了严正交涉，要求他们立即改正错误。

美国这届政府口口声声说欢迎中国留学生，但实际上却仍然延续上届政府的错误做法，限制打压中国学生赴美学习或研究。近期还变本加厉，打着执法的幌子，滥找借口滋扰、盘查甚至遣返中国留学生。据我们了解，在盘查过程中，美方甚至屡次盘问留学生是否是共产党员、是否为中国政府服务，强行掺杂意识形态因素，将人文和学术交流与政治挂钩，甚至有些时候他们事后也承认没有足够证据支持遣返。也就说，美方的有关行动是典型的政治操弄、政治迫害、政治讹诈，是在人为制造对立和对抗。联想到美方有人“捏造”罪名、指责中方怎么样对待在华外国人，这些足以再次显示出美方的虚伪和霸道。

人文交流是中美关系的社会根基，中国赴美留学生为促进中美之间相互了解和友谊发挥了积极作用，正常的教育、文化合作是符合双方共同利益的。我们敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，立即停止泛化国家安全概念，停止遣返、盘查、滋扰中国赴美留学人员，停止侵犯中国公民合法权益，确保此类事件不再发生。中方将继续支持中国留学人员依法维护他们的正当合法权益，而且提醒中国赴美留学人员提高安全意识，加强防范。

路透社记者：今天我们谈了很多关于美国的话题。美国商务部长昨天称，中国政府一直在阻止中国公司购买价值数百亿美元的美国波音飞机。这是否属实？

华春莹：关于中美经贸具体情况，需要向主管部门去了解。但是，我想强调的是，中美经贸关系的本质是互利共赢，打贸易战只会带来双输。中方一贯坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体系，坚定按照国际贸易规则办事。在过去几年里，到底是谁在挥舞制裁大棒，将经贸问题政治化、意识形态化、武器化，我想国际社会看得非常清楚。希望美方切实尊重市场经济原则和国际经贸规则，同中方一道努力，推动中美经贸关系健康稳定发展。

追问：那么据你所知，美商务部长提到的波音飞机一事是否属实?

华春莹：你提到的是中国公司买不买波音飞机的事情，我想这应该是企业之间的事情，外交部不介入公司之间具体的经贸交易问题。希望双方本着尊重市场经济原则和贸易规则，发展健康、正常、互利的经贸关系。

(责编：于洋、刘慧)