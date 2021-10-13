人民网约翰内斯堡10月12日电 （记者王磊）当地时间10月12日，驻南非使馆举办旅南侨界学习习近平主席纪念辛亥革命110周年重要讲话精神座谈会。陈晓东大使出席并发表题为《赓续民族精神，奋进复兴伟业》的主旨讲话。全非洲中国和平统一促进会会长徐长斌，南非华人警民合作中心主任李新铸，南非杜省华侨联卫会所主席黎国雄，约堡市议员孙耀亨（台胞），南非中国学生学者联合会共同主席武长虹等出席并发言，驻德班、开普敦、约堡总领馆总领事出席。

陈晓东大使在讲话中指出，10月9日，纪念辛亥革命110周年大会在北京隆重举办。习近平主席发表重要讲话，深切缅怀孙中山先生和辛亥革命先驱彪炳千秋的历史功绩、深入回顾中国共产党人继承孙中山先生革命遗志致力于民族复兴取得的伟大成就、深刻阐释在建设社会主义现代化国家新征程上必须坚持的辛亥革命五大历史启示，表达了坚决反对台独分裂、维护祖国完全统一的坚定意志，向海内外全体中华儿女发出了继续奋勇前进，携手实现中华民族伟大复兴的时代号召。

陈晓东大使积极评价南非华侨华人素有爱国爱乡光荣传统，一贯支持祖国和平统一大业、一贯支持国家发展和民族复兴事业，勉励大家积极响应习近平主席的伟大号召，充分发挥旅南侨界的优良传统，为早日实现祖国统一大业和中华民族复兴伟业做出自己的应有贡献。一是要凝心聚力，紧密团结在中国共产党周围。二是要坚决反对台独分裂，为实现祖国完全统一做出不懈努力。三是要奋发有为，为中华民族伟大复兴贡献力量。

徐长斌表示，回首中华民族一百多年的奋斗历史，我们无比自豪。展望中华民族伟大复兴光明前景，我们信心百倍。全非洲中国和平统一促进会将不忘初心，牢记使命，发扬老侨前辈的光荣传统，团结旅南广大侨胞赓续拳拳赤诚之心，积极响应习近平主席在纪念辛亥革命110周年大会上的呼吁，在民族复兴的伟业中勇于担当、开拓进取，展现更大作为，为维护两岸和平、造福两岸同胞、促进祖国统一积极贡献力量。

李新铸表示，习近平主席在纪念辛亥革命110周年大会上发表的重要讲话是对包括海外侨胞在内的全体中华儿女又一次真真正正的爱国主义教育。如今，“台独”分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。长期以来，我们旅南侨胞们为推进祖国的统一大业凝聚起了强大力量，发挥了独特的优势，作出了不懈努力，我们热切期盼祖国能够早日实现和平统一，决不允许“台独”势力兴风作浪。不管身处何地，我们都要为祖国和家乡的发展建设、祖国的统一大业贡献自己的力量。

座谈会正式开始之前，陈晓东大使为孙中山先生亲笔所书的“博爱”题词揭幕。陈晓东大使表示，这幅“博爱”题词是孙中山先生早年从事革命活动时期，为褒奖南非杜省华侨联卫会所及旅南华侨华人的支持贡献亲笔所书。它既是旅南侨胞忠勇爱国、精诚团结的时代勋章，也是旅南侨胞与孙中山先生和辛亥革命的历史连接。相信通过今天这个仪式，将更好地弘扬旅南侨胞爱国精神，赓续光荣传统。

驻南使领馆主要外交官、在南华侨华人、中资企业、孔院教师、留学生以及我国家媒体机构代表数百人参加座谈会。

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