新华社维也纳10月9日电（记者于涛 李学军）奥地利总理库尔茨9日晚宣布辞职，并提名现任外长沙伦贝格接任总理职务。

10月9日，奥地利总理库尔茨在维也纳出席记者会。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

库尔茨当晚在记者会上发表的一份声明中说，鉴于他目前受到司法指控，尽管他认为指控不实，但为维持执政联盟和避免奥地利出现“数月的混乱和僵局”，他决定辞去总理职务，并提议由沙伦贝格担任新总理。

他说，奥地利需要一个稳定的政府，“国家利益比个人得失更为重要”。辞职并非承认有关机构对他的指控，他将继续担任人民党主席，并将出任人民党议会党团领袖。

10月9日，奥地利总理库尔茨在维也纳出席记者会。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

与人民党联合执政的奥地利绿党随后表示，将继续维持与人民党的执政联盟。此间分析人士认为，奥总统范德贝伦将很快任命沙伦贝格为新总理。

库尔茨近期受到一系列腐败指控。本月6日，奥地利检察机关对总理府进行了突击搜查。奥经济与腐败检察官办公室当天发表声明说，库尔茨“因涉嫌背信、腐败和贿赂接受调查”。绿党随后表示，库尔茨已不具备履职能力，要求人民党提名其他人接任总理一职。今年5月，库尔茨曾因涉嫌向调查一起丑闻的议会委员会提供虚假陈述，受到经济与腐败检察官办公室调查。

库尔茨现年35岁，2013年成为奥地利外长，2017年5月当选人民党主席，并于同年底出任奥地利总理，成为全球最年轻的政府首脑之一。2020年，他再次出任奥地利总理。

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