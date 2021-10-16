本报记者 贾平凡

8月中旬以来，日本多地接种点陆续报告多批次莫德纳疫苗疑似遭异物污染，上百万剂疫苗被暂停使用。图为3月13日在美国林奇堡拍摄的莫德纳疫苗。

新华社/法新

中国社会科学院美国研究所研究员 魏南枝

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 李庆四

上海国际问题研究院美洲中心副研究员 邵育群

近段时间，在囤积了足够多的疫苗之后，美国终于开始缓慢兑现许久之前的对外疫苗援助承诺。自疫苗问世以来，作为全球医疗技术最发达、医疗资源最丰富的国家，美国在疫苗国际合作中口惠而实不至，“拖延症晚期”式的做法令人大失所望。与此同时，美国还大肆恶意攻击他国的疫苗援助，严重破坏全球抗疫合作大局。

针对美国政府日前表示“疫苗援助数量超他国总和”“不像中俄，美国对外捐赠疫苗不求回报”等言论，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回应，疫苗是用来防控疫情、拯救生命的，不应该成为政治宣传或者谋求政治私利的工具。希望美方能够早日兑现疫苗援助承诺，而不是一味给发展中国家“画大饼”。

美国疫苗援助的真实情况如何？疫苗援助“画大饼”的行为对全球抗疫产生了哪些消极影响？本报对话三位国际问题专家进行解读。

● 为什么说美国疫苗援助开“空头支票”？

早在今年1月，刚获得美国国务卿提名的布林肯便画下大饼说，将在保证美国人获得疫苗的同时，确保世界上其他想要接种疫苗的人也能如愿。今年5月中旬，迫于国际社会压力，美国政府终于宣布，将在6月底前向全球分享8000万剂新冠疫苗。但该计划一拖再拖。在各方反复督促下，美国直到8月才勉强实现承诺。

9月22日，在一场美方牵头召开的“新冠肺炎疫情全球视频峰会”上，美国政府声称，将向低收入国家额外捐赠5亿剂疫苗，以推动一年后世界各国至少70%的人口接种疫苗。但此前美国总统承诺提供的5.8亿剂疫苗，现如今仅交付了1.4亿剂。基于美国此前表现，许多人怀疑这又是一张“空头支票”。

李庆四：美国在疫苗国际合作上口惠实不至，并不令人感到意外。疫苗援助与近些年美国在诸多国际援助问题上的表现具有一致性和连贯性。美国一些大的制药公司控制着新冠疫苗，试图垄断全球供应，从中大捞一把。由于中国和俄罗斯也研制出了疫苗，美国被迫做出对外援助疫苗的样子，向一些国家承诺提供援助。但美国在落实疫苗援助和供应上采取“拖字诀”策略，这是一种将疫苗政治化和工具化的典型表现。美国疫苗援助动作“龟速”背后是自私自利的“美国优先”思想。

魏南枝：一，作为全球性大国，美国希望通过疫苗外交彰显其所谓的全球领导力。对美国现任政府而言，“口惠”是必须做的，这是一种政治正确。但美国政府的政策落实受各种利益关系制约，经常出现力不从心的情况；二，美国的抗疫进程被资本主导。美国生物制药相关的大资本，对无利可图的对外疫苗援助不感兴趣；三，美国的国力确实也达不到补足全球疫苗缺口的目标。

邵育群：疫苗国际合作需要解决生产问题和分配问题。

就疫苗生产而言，由于美国本土的疫苗生产能力有限，让中低收入国家本土拥有疫苗生产能力至关重要。有疫苗生产能力的国家应向有需要的中低收入国家，开放疫苗知识产权并加大疫苗生产能力投资。而这些恰恰是美国掌握疫苗生产技术的大生物制药公司不愿做的事情。

就疫苗分配而言，发达国家和中低收入国家之间存在巨大鸿沟。在对外疫苗援助上，美国政府做了很多口头承诺，但实际捐助的数量非常少，远远不能满足发展中国家的需求。何况，美国在口头许诺捐助和实际落实捐助之间又有一个很大的时间差。

● 美国疫苗援助“拖延症”症结是什么？

美国消费者新闻与商业频道报道称，非洲开发银行行长阿德西纳表示，非洲在获取新冠疫苗方面遭遇西方“作弊”，疫苗不仅没有及时送达，且数量和价格都不合适。

把疫苗作为外交工具操弄政治，是美国患上“拖延症”的另一原因。早在今年4月，美国《新闻周刊》便发文称，美国一些分析师建议将“疫苗外交”当作针对不同国家的“大国竞争工具”，尤其针对与中国竞争的前沿阵地东南亚和拉美。英国广播公司指出，美国希望利用疫苗向其他国家施加压力，以帮助推进其外交政策优先事项。

根据美国智库布鲁金斯学会的分析，截至9月25日，美国或累计剩余5亿剂新冠疫苗。《华盛顿邮报》也刊文批评美国大量囤积新冠疫苗，称数百万剂过期疫苗最终被扔进垃圾桶。

邵育群：美西方发达国家普遍存在一种非常自私的心态，在国际疫苗合作上，意愿和能力都很有限。除了政治体制的掣肘，美西方发达国家为了保护医药公司的利益，不愿意放弃知识产权。此外，美国大量囤积疫苗，浪费了很多也不愿意给其他有需要的国家。这充分暴露出，美国虽然天天言必称“人权”，但实际完全无视发展中国家民众的生存权和健康权等基本人权。

中国对外捐赠和供给的疫苗对很多国家的疫情防治效果显著。但美国的一些政客和媒体作出各种各样的扭曲报道和与事实不符的猜测推论。对接受中国疫苗的国家而言，疫苗越多越好，打疫苗越早越好越快越好。但美国不断炒作所谓中国疫苗的负面新闻，不仅严重浪费了中美合作抗疫的大好机会，更给这些国家的疫苗接种带来混乱和阻碍。美国的这些所作所为是一种反人类行为。

魏南枝：美国在疫苗国际援助问题上奉行“双重标准”，明眼人早已看穿了这种拙劣的把戏——

其一，在疫苗问题上，拜登政府虽然宣称回归所谓“全球主义”，但实际奉行的还是“美国优先”原则。拜登政府只是希望通过推行疫苗接种计划，实现美国内部疫情可控，尽快恢复社会经济秩序。

其二，美国一方面高调承诺加大对外捐助力度，另一方面又大肆抹黑诋毁他国的疫苗国际援助。这种做法的目的是抢占话语权高地，以所谓道德卫士的姿态，给别国“挖坑”。中俄等国也研发出获得国际社会高度认可的疫苗，对美国的疫苗垄断性形成巨大冲击。为了在全球疫苗市场上获取更大利益，美国对中俄两国的疫苗质量和国际供应大泼脏水。

其三，美国前任政府曾断供并退出世卫组织。拜登政府宣布美国重返世卫组织后，通过各种手段胁迫利用世卫组织，为美国利益服务。这种现象背后有深层次的历史原因：一是由于二战后美国长期把持全球话语霸权，很多国际组织都是根据美国主导的话语体系设计和建立的。“合则用，不合则弃”。近年来，美国对一些国际组织的态度，说明现存的国际政治经济秩序依然服务于美国的霸权地位；二是美国很多所谓的标准制定行业协会等相关组织，要么直接服务于美国国家利益，要么就是被美国的大资本掌控。美国资本和政治的利益捆绑非常紧密。

李庆四：美国的对外疫苗援助是一种外交策略，目的是在国际竞争中占据主导地位。美国政治操控疫苗的目标就是打压对手，试图自己一家独大。同时，美国也想通过疫苗外交，重新割裂分化世界，让盟友、中低收入国家等需要疫苗的国家重新站队，让其更加依赖并追随美国。

这表现在以下几方面：一是即使面对盟友的疫苗援助请求，美国也很不爽快。日本、澳大利亚、印度以及一些欧洲国家，曾再三向美国申请疫苗，美国都没有立即答应，甚至还趁机敲诈；二是中俄和美西方国家几乎同时研发出几款新冠疫苗。中俄两国疫苗的有效性和安全性得到国际社会的认可，但不断遭到美国的恶意攻击；三是表面上，美国现任政府宣布重返世卫组织，并重新重视世卫组织在全球抗疫中的贡献。但事实上，拜登政府通过各种方式拉拢利用世卫组织，不仅大肆抹黑中国新冠疫苗，还在病毒溯源问题上对中国大搞有罪推定。美国把世卫组织当做提线木偶和行使疫苗外交的政治工具，也降低了发展中国家获取疫苗的效率。

● 美国“龟速”疫苗援助如何阻碍全球抗疫？

“拜登政府的不作为正导致发展中国家出现无数本可避免的死亡。世界再也不能容忍他的致命拖延了。”全球健康促进组织“Health GAP”执行主任亚细亚拉塞尔最近的这番话，折射出眼下国际社会对美国疫苗援助表现的不满。

联合国贸发会议9月27日发布的《2021年最不发达国家报告》显示，全球46个最不发达国家仅有2%的人口接种了疫苗，而发达国家的这一数字为41%。面对令人震惊的“免疫鸿沟”，有人曾形象比喻，这好比人类面对共同灾难时，富国抢走了穷国的“救生艇”。

李庆四：美国在疫苗援助上一系列不负责任的行为，对全球抗疫产生了非常消极的影响。疫情不分国界，是全人类面临的共同威胁。如果不能彻底战胜新冠病毒，全球恢复正常生活秩序依然存在巨大隐患。美国作为世界上唯一的超级大国，在国际事务中具有分量十足的话语权。但美国确实是不负责任的。从一开始的落井下石，到后来的抹黑甩锅，这些都严重破坏全球抗疫合力。如果美国不能从全人类的角度，从国际社会的最大利益公约数的角度看待疫苗问题，人类社会抗击新冠肺炎疫情道路可能会更加漫长。

邵育群：对很多中低收入国家来讲，全球疫苗生产和接种的严重不均衡已造成“疫苗种族隔绝”，威胁这些国家的整体国家安全和人民生命安全，阻碍了很多国家经济社会秩序的恢复。美国一直将新冠疫苗当作和中国进行战略竞争的工具之一，大搞疫苗外交，出发点就是错误的。美国试图通过疫苗援助，抵消其他疫苗生产国家的贡献。在这种情况下，国际社会不能指望，美国的疫苗外交能为全球抗疫合作带来任何实际正面的影响。

魏南枝：美国的全球霸权地位和其在此次国际抗疫合作中的实际贡献是严重不相称的。这也反过来证明现有的国际体系需要进一步完善。

当前国际形势下，世界各国应从以下几方面缓解美国对全球抗疫合作的消极影响：一是需要破除对美国话语霸权的单一迷信，兼听则明，回归理性，拓宽疫苗生产和购买渠道；二是要破除跨国大资本垄断全球市场的行径，对跨国资本的利益诉求和政府决策的关系有更清楚全面的认识；三是大自然因为生物多样性而实现了可持续发展，人类社会有不同的文明形态和不同的国家制度，也应该鼓励多元性和包容性；四是秉持人类命运共同体理念，充分调动各国的主观能动性，积极推动国际秩序朝着更加合理公正的方向发展。

(责编：白宇、赵欣悦)