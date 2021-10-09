美国辉瑞制药公司7日说，已正式向美国食品和药物管理局申请批准5至11岁儿童紧急使用这家企业与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。

辉瑞在社交媒体推特写道：“随着美国新增儿童病例数维持高位，提出这项申请是我们对抗新冠病毒所做努力中的重要一步。”

白宫应对新冠疫情协调专员杰夫·津茨当天接受美国有线电视新闻网采访时说，辉瑞申请有望11月下旬获批，届时将保证疫苗充足供应。

辉瑞上月20日宣布这款疫苗适用于5至11岁儿童，并开始向美国药管局提交相关数据。据美联社报道，辉瑞先前开展临床试验，为2268名幼儿园和小学儿童接种，剂量为12岁以上人群的三分之一。按照辉瑞的说法，这些5至11岁儿童接种两剂疫苗后，体内产生抗体，免疫效果与接种正常剂量疫苗的青少年一样，且没有出现严重副作用。

美国药管局上周说，由外部专家组成的咨询委员会定于26日开会讨论辉瑞疫苗紧急使用授权事宜。这意味着全美大约2800万名5至11岁儿童有望开始接种。

辉瑞制药和德国生物新技术公司还在研发适用于两岁至5岁儿童和半岁至两岁婴幼儿的新冠疫苗，预计年内出结果。

随着变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延，美国儿童新冠病例持续攀升。美国儿科学会发布的数据显示，截至9月30日，美国累计近590万名儿童新冠病毒检测呈阳性，至少520名儿童染疫死亡。9月23日至9月30日新增儿童确诊病例超17万例，约占全美当周新增病例的26.7%。

美国先前批准辉瑞疫苗可紧急使用于12至15岁儿童。防疫专家担心，秋季开学以来，随着气温降低、校园室内活动增多，未来数周甚至数月内美国儿童新冠感染人数可能激增。路透社分析，尽快批准低龄儿童接种疫苗有利于缓解疫情。

尽管儿童染疫后出现重症的情况不多见，但仍可能感染并进一步传播病毒。专家认为，儿童接种对帮助形成群体免疫至关重要。（李彦南）（新华社专特稿）

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