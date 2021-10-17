新华社北京10月16日电 综合新华社驻外记者报道：神舟十三号载人飞船16日在长征二号F遥十三运载火箭的托举下点火升空，开始中国迄今时间最长的载人飞行。这是中国载人航天工程立项实施以来的第21次飞行任务，也是空间站阶段的第二次载人飞行任务。对此，海外专家和媒体认为，中国朝着建设空间站迈出了重要一步，再次表明中国航天技术达到国际领先水平。

迈出关键一步

美国杜克大学法学院创新政策中心执行主任丹尼斯·西蒙15日表示，神舟十三号飞船成功发射，其搭载的3名航天员将在中国天宫空间站核心舱在轨驻留6个月，“中国在太空领域的成功在继续，让人印象深刻，该国正成为太空探索的领导者”，通过此次任务，中国又朝着建设空间站“迈出了关键一步”。

文莱资深媒体人、时政观察家贝仁龙表示，神舟十二号和十三号在4个月内接连成功飞天，标志着中国航天事业迈入了空间站长期有人驻留的时代，再次表明中国的航天技术达到国际领先水平。中国载人航天发展速度有目共睹，这不仅归功于中国航天人的奋斗和奉献，也体现了中国集中力量办大事的体制优势。

贝仁龙说，在神舟十二号航天员成功进行空间站首次出舱活动等诸多科研工作的基础上，神舟十三号将发挥承前启后的作用，继续验证空间站建设的关键技术，为将来更多载人飞船的发射和其他太空活动打下坚实基础。

美国有线电视新闻网报道说，神舟十三号成功发射，3名航天员顺利进驻天和核心舱，标志着中国太空计划再次迈出重要一步，并正在成为世界领先的太空计划之一。美国《太空新闻》也评论说，此次任务是“又一个重要里程碑”。

日本共同社16日的报道说，这是中国朝着实现“太空强国”目标的坚实前进。

展现持续进步

美国戴维斯国家安全和对外政策研究所高级研究员迪恩·程说，神舟十三号任务将是中国迄今历时最长的载人航天任务，能在中国载人航天计划早期就实现如此长期在轨停留，令人印象深刻。

贝仁龙说，中国天宫空间站建成后，将承担起太空综合实验室的重要使命，成为国际社会探索宇宙的重要基地。

美国海军军事学院国家安全事务副教授戴维·布尔巴赫指出，中国的太空计划是从20世纪后期开始的，如今在所有主要领域都迅速取得进展，这令人印象深刻。

对此，西蒙也指出：“中国在太空探索方面的持续进步令人惊讶。”他认为，中国在太空发射和探索方面的能力将继续提升。

国际文传电讯社、“高技术”新闻网站等媒体在报道神舟十三号之旅时着重强调中方“与俄罗斯、德国、法国、意大利、巴基斯坦等国家的航天机构签署了合作框架协议，开展了多种形式的合作与交流”，并指出“其他国家的宇航员有望参加中国载人航天计划”,“中国无疑将在太空任务中发挥日益重要的作用”。（参与记者：郭爽、王子正、华义、杨士龙、谭晶晶、薛飞、栾海）

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