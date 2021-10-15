人民网昆明10月15日电 （记者赵健）10月13日下午，2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）高级别会议在昆明闭幕，会议正式通过“昆明宣言”，呼吁各方采取行动，共建地球生命共同体。

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯认为，“昆明宣言”是对全世界发出的邀请，希望各国调动资源，商讨出一个适用于所有国家的生物多样性框架。

卢格里斯大使表示，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会是在一个非常重要的历史时刻召开的。世界必须采取果断行动，在全球层面保护濒危的生态系统和生物多样性。国际社会必须在昆明的下一阶段会议上商讨出一个新的框架，为全人类必须承担的承诺设定一个新的目标。

同时，卢格里斯大使认为，由于发展中国家很难承担保护生态系统所需的新的成本，因此他认为昆明生物多样性基金的设立有助于更多发展中国家加入到全球生物多样性保护工作中来，向世界发出了积极信号。

卢格里斯大使看到，中国在一般的多边事务中，特别是在环境保护、气候变化和生物多样性问题上，发挥的作用越来越大。“中国正在投入越来越多的科技资源、财政资源和人力资源，在全国范围内实施具有重大影响的环境项目。”大使表示，在担任乌拉圭驻华大使的六年时间里，他有机会访问中国不同的省份，近距离观察这些大型项目所产生的重要的影响。它们不仅能提高中国人民的生活质量，而且在全球范围内也将对保护环境产生影响。

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