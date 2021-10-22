中德经济合作论坛会场。人民网记者李强 摄

人民网慕尼黑10月21日电 （记者李强）10月21日，2021中德经济合作论坛暨中德（常州）创新产业园推介会在德国慕尼黑举行，该活动由江苏省常州市政府主办、江苏省驻德国办事处及中德（常州）创新产业园承办。常州市政府党组成员狄志强，金坛区代区长吴小华，中国驻慕尼黑总领馆参赞裴永贵及110余位来自德国、奥地利的企业家和政府人士，通过线下+线上方式齐聚一堂，共议中德经济投资合作的新机遇。

狄志强在致辞中表示，常州一直致力于吸引优质德企来常投资，不断深化对德交流合作。2021年，中德（常州）创新产业园成功获批江苏自贸试验区联动创新发展区，已成为长三角及苏南德语区中小企业进入中国的首选地。

推介会上，江苏省驻德办事处向与会的德国企业界人士介绍了中德（常州）创新产业园的区位优势和优惠政策，已在常州当地投资的德国企业人士也在线现身说法，大力推介德国企业前来投资。

“尽管新冠疫情给经济带来冲击，但德国企业对华投资的势头不减。”罗兰贝格企业管理咨询公司高级合伙人迈克尔·吕格在推介会上表示。

他援引中国德国商会和毕马威联合发布《2020/2021在华德国企业商业信心调查》称，尽管受新冠疫情冲击，仍有39%的受访德国企业表示2020全年销售额实现增长，42%受访企业表示利润获得提升。展望2021年，在华德企对中国市场前景也普遍持乐观态度，77%的受访企业预计其所处行业在中国的表现将优于其他市场，72%的受访企业预计其在华销售额将继续上升。

该报告还显示，德企加大对华投资，最看重三个方面的发展机遇：中国快速增长的国内消费市场、参与中国创新、数字科技。中国目前是世界第二大消费市场，并且增长迅速，有望在近期超过美国成为世界最大消费市场。中国消费者对高品质、个性化产品迅速增长的需求，给包括外企在内的各种企业带来巨大的发展空间。

德国变压器制造商埃斯杰贝集团，是行业知名的“隐形冠军”。该集团法务总监吕迪格·温哈特对本报记者说：“尽管新冠疫情造成了物流、原材料等临时问题，但通过专业应对，埃斯杰贝总体没有受到太多影响，也没有改变在华业务战略，2020年对我们来说是非常成功的财年，2021年我们预期会进一步增长。”

德国埃齐放射及医药科技股份公司是全球最大的医疗、科学和工业用同位素提供商之一。疫情期间，该公司在高管没有来华考察的情况下，依然完成了在中德（常州）创新产业园投资数千万欧元的建厂决策。

该公司亚洲开发主管约恩·奈对本报记者表示，疫情期间企业得到产业园和地方政府的坚定承诺和支持，很快获得了各类许可。

“中国放射性医疗产品市场正在增长，我们看到了对医院的大量投资以及对创新医疗技术的需求，我们愿意作为强有力的合作伙伴发挥作用，支持中国医疗行业，” 约恩·奈说，“我们看不出有任何理由中断这一进程。”

汽车紧固件制造商德国卡迈锡公司，也是行业内的“隐形冠军”，客户包括奔驰、宝马、奥迪、大众、特斯拉等知名企业。该集团也在疫情期间完成了在中德（常州）创新产业园的投资，公司高管在没有来华的情况下，以视频连线虚拟“铲土”，完成了工程奠基仪式。

该公司首席财务官奥利弗·甘策特介绍说，他从未去过中国项目所在地，一切投资活动、施工监理都通过线上沟通，并在当地合作伙伴和政府支持下完成，项目预期将于明年正式投产。同时公司还计划在中国设立研发中心，进一步实现本地化运营。

吴小华介绍说，目前产业园已集聚德资企业40家，总投资超过9亿欧元。她表示，金坛将坚持“不叫不到、随叫随到、说到做到、服务周到”的理念，营造一流营商环境，提供最优质的政策和最完善的服务。

裴永贵表示，中德各领域交流合作并未因疫情停滞，反而展现出强大韧性和创造力，双边贸易总额仍创历史新高。同时中国持续推进高水平对外开放，已连续4年缩减外资准入负面清单，近4年来吸引外资规模稳居全球第二。2020年，在全球外资下降40%的背景下，中国引资逆势增长4.5%。根据中国欧盟商会最新调查，60%的受访企业表示将扩大在华业务规模，比上一年提高8个百分点。后疫情时代中德两国务实合作的前景必将更加广阔。

巴伐利亚州经济部代表马库斯·伊德在致辞中说，本次活动凸显了巴伐利亚作为德国商业基地的重要作用，也是巴伐利亚与中国几十年密切经济合作关系的体现。特别是在江苏省，目前已有50多家巴伐利亚企业在江苏设有分公司和代表处。

“我希望未来我们之间的经济合作更加深入、更加紧密，更好地利用巨大潜力来实现互惠互利。”伊德说。

(责编：燕勐、常红)