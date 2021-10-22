人民网约翰内斯堡10月20日电 （闫韫明、李晓龙） 刚果（金）当地时间10月17号，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队结合任务区疫情防控严峻形势，组织了一次多学科协作实施急诊手术演练，全面检验疫情防控条件下快速应急救治能力。

当天，我维和医疗分队以接诊疑似新冠肺炎阳性急性化脓性阑尾炎患者需紧急实施手术治疗为背景，组织多学科协作开展急诊外科手术演练。接到命令后，医护人员迅速进入接诊流程。按照预案，值班护士立即为患者测量体温，监测生命体征，紧急核酸咽拭子采样。检验科医生迅即开展新冠核酸、血常规和生化全套检验。感控科医生详细询问传染病接触史，排查新冠病毒感染可能。普外科医生按照三级防护对患者进行问诊和查体。超声科医生为患者进行床旁腹部彩超检查。放射科医生实施胸腹部X光检查。综合患者自述症状和相关检查结果，初步判定为急性化脓性阑尾炎，需立即手术治疗。

结合刚果（金）近期出现的埃博拉确诊病例，为提高临床诊疗多重感染危重患者能力，演练中特别预设突发复杂情况处置环节。外科医生开腹后发现患者肠系膜存在细小出血点，血压逐渐下降，疑似合并埃博拉病毒感染。遂立刻启动远程会诊系统，请国内专家给予远程会诊指导，精准实施治疗。

医疗分队普外科医生陈光宇说：“这次演练，我们模拟多重感染急诊患者需紧急实施手术治疗情况，开展了国内外多学科协同医疗救治演练。针对任务区新冠疫情严重，部分地区陆续出现埃博拉确诊病例和麻疹、流行性脑膜炎等情况，下步我们还将继续加强应对罕见烈性传染病应急处置能力，在严密做好疫情防控条件下，确保圆满完成医疗救治任务。”

根据世卫组织最新评估数据，目前非洲大陆85%以上的新冠肺炎患者并未被发现。刚果（金）抗击新冠疫情委员会认为当前新冠疫情进入新的爆发期，疫情防控形势不容乐观。中国赴刚果（金）维和医疗分队主要担负为任务区联合国人员提供医疗服务保障，为驻在国提供必要的紧急医疗援助等任务。自抵达任务区以来，医疗分队已累计接诊患者30人次，核酸检测549人次，疟疾检测4人次。在当前疫情形势十分严峻的情况下，做到了医疗无差错、医患无感染、安全无事故。

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