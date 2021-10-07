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法国总统希望继续调查教会人员性侵问题

2021年10月07日22:48 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎10月7日电（记者唐霁）据法国媒体报道，法国总统马克龙6日表示，希望继续调查法国天主教会人员性侵问题，查明真相，保护儿童。

　　法国“教会性虐待独立委员会”5日公布了一份约2500页的调查报告，披露自1950年以来法国约33万名未成年人遭天主教会人员性侵。马克龙6日就此事对媒体表态说，希望这项调查工作能够继续进行，法国社会“需要真相并弥补过错”。

　　马克龙说，令人震惊的性侵数字背后，是无数受害者被摧毁的生活。法国必须努力查明各方真相，保护儿童，防止他们遭受心理暴力和性暴力。

　　据法国媒体报道，报告指出，自1950年以来，法国约21.6万名未成年人遭天主教会神职人员性侵，另有逾11万名未成年人遭教会其他人员性侵，涉嫌性侵的天主教会神职人员有2900至3200名。

　　“教会性虐待独立委员会”经过近两年半的调查，听取了受害者和证人讲述，并研究了教会、法院、警方和新闻档案，最终公布了这份报告。

　　报告在法国引起巨大震动。法国主教会议主席埃里克·德穆兰-博福尔5日在新闻发布会上说，对这一调查结果感到“耻辱和震惊”。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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