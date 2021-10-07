新华社华盛顿10月7日电 中国驻美国大使秦刚6日应邀在线出席由美国美亚学会和金沙集团合作举办的“旅游和人文交流”论坛开幕式并发表主旨演讲。他结合“人民至上、生命至上”和“逆行者”等当下中国流行的7个“热词”，给与会者简要讲述了中国正在发生的精彩故事。

秦刚说，“人民至上、生命至上”和“逆行者”彰显了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神；“躺平”“凡尔赛”“饭圈”三个网络词汇勾勒出中国部分年轻人的生活方式和思想状态，以及社交媒体文化和商业化追星行为；“内卷”和“双减”的对比反映了当今中国社会高度竞争带来的压力和商业化带来的冲击以及中国政府和社会如何应对。

秦刚指出，这些热词代表的现象反映的是中国经济快速发展、社会日益开放包容的过程中，中国人价值取向的变与不变。搞中国特色社会主义，物质文明和精神文明要全面发展。中国要在市场经济大潮中坚守中国优秀传统价值观和公平正义，不迷失自我。既要依法治国，也要以德治国。天下为公，“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，是中国人的传统美德。在中国，资本无节制逐利垄断，损害社会公共利益，是行不通的。

秦刚强调，旅游和人文交流是中美两国人民相互了解和正确认知的基础，他表示希望疫情阴霾散去后，美国朋友可以去中国学习、工作、旅游，一个真实、立体、全面的中国还有待大家去沉浸式感知和发现。他还以温馨提示的方式带大家虚拟游中国，展示中国的多姿多彩和发展进步以及中国人对中美人文交流的热情。

中国文化和旅游部副部长张旭在开幕式上致辞。美国内华达州州长西索拉克、多名联邦议员、前国务卿奥尔布莱特，以及行业协会和高校代表约500人以现场或在线等不同方式出席为期两天的论坛。主办方在会间循环播放中国文化旅游和北京冬奥会推介片。

美方与会人士高度评价旅游和人文交流对美中关系发展的重大意义，以及中国改革开放和快速发展给外国投资者带来的巨大机遇，表示美中作为世界两个主要大国，肩负着维护世界和平、稳定与繁荣的共同责任，在应对气候变化、公共卫生、反恐、核不扩散等领域拥有广泛共同利益，双方应妥处分歧、加强对话、拓展合作，推动美中关系健康稳定发展，造福两国和世界人民。

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