新华社莫斯科10月7日电（记者胡晓光）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7日说，北约决定驱逐俄外交官并指责他们从事敌对行动，此举破坏俄与北约关系正常化。

据“俄罗斯24”新闻频道报道，佩斯科夫表示，北约人士发表的希望与俄关系正常化的声明与北约实际行动之间存在明显矛盾。这些行动无法使俄方对与北约关系正常化和恢复双边对话的前景抱有任何期待。

北约秘书长斯托尔滕贝格7日在布鲁塞尔说，北约此次驱逐8名俄常驻北约代表团成员，是因为他们从事间谍活动。他还说，北约“将对俄罗斯的恶意行为采取反制措施”。此前他曾表示，目前北约与俄关系处于冷战以来的最低点。

北约官员6日说，北约已撤销这8名俄外交官的常驻资格，并再次削减俄代表团人员数量，从20人减至10人。被撤销常驻资格的俄外交人员须在10月底之前离开。

俄副外长格鲁什科同日回应，这是北约散布所谓“俄罗斯威胁”的又一动作。俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基认为，针对俄外交人员的所有指控都站不住脚，俄方将采取报复措施。

北约2015年对俄常驻北约代表团人数设定30人上限。2018年，北约撤销俄常驻北约代表团7名成员的资格，拒绝3名俄外交人员常驻北约的申请，将俄代表团人数从30人减为20人。（参与记者：任珂）

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