新华社北京10月7日电 北大西洋公约组织官员6日说，俄罗斯常驻北约代表团8名成员是“情报人员”，北约已撤销这8人的常驻资格，并再次削减俄代表团人员编制，从20人减至10人。

俄罗斯外交部副部长亚历山大·格鲁什科同日回应说，这是北约散布所谓“俄罗斯威胁”的又一举动。

北约一名不公开姓名的官员告诉多家媒体，北约已撤销俄罗斯常驻北约代表团8名成员的资格，“他们是不为人知的俄情报人员”；同时北约“已将俄罗斯联邦可派驻北约的职位减至10个”。

这名官员称：“北约对俄罗斯政策不变。我们已对俄方挑衅行为加强了威慑和防御，同时仍愿开展有意义的对话。”

据英国天空新闻频道了解，上述决定经由北约成员国一致同意，将于本月底生效，届时上述8名俄方人员将“离职”，他们的职位和俄代表团另两个目前空缺的职位将被取消。

这是2020年2月12日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部。（新华社记者张铖摄）

北约由美国主导，总部设在比利时首都布鲁塞尔。北约2015年对俄罗斯常驻北约代表团人数设定30人上限。

2018年，北约撤销俄常驻北约代表团7名成员的资格，拒绝3名俄外交人员常驻北约的申请，将俄代表团编制从30人减至20人。北约称此举是对谢尔盖·斯克里帕尔“中毒”事件的回应。

前俄英双面间谍斯克里帕尔和女儿2018年3月在英国索尔兹伯里市街头昏迷。英美声称这对父女遭俄方“下毒”。俄方指责英方“自导自演”、构陷俄方。

2018年3月14日，英国政府宣布驱逐23名俄罗斯外交官，以报复俄罗斯涉嫌参与发生在英国的俄前特工“中毒”事件。图为在伦敦拍摄的俄罗斯驻英国大使馆。（新华社发，史蒂芬·程摄）

就北约再次驱逐俄外交人员，俄罗斯副外长格鲁什科6日接受俄《生意人报》采访时说：“昨天，北约领导人谈到缓和与俄罗斯关系的重要性，宣称赞同恢复俄罗斯-北约委员会机制下的对话……如果有人（昨天）信了那些话，今天就没人信了。”

格鲁什科说：“他们（北约）惊心动魄地结束了驻阿富汗的行动之后，怎么可能不散布一波‘俄罗斯威胁’呢？”

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基6日告诉塔斯社：“所有关于所谓（俄外交人员）恶意活动的指责都无根据，不会找到证据。”

斯卢茨基说，“整个西方继续奉行在外交上与俄罗斯对峙的政策，取消俄罗斯联邦常驻北约代表团8名成员的资格将进一步降低合作水平”，完全无助于建立对话；他相信俄外交部将拿出“充分的回应措施，未必会（与对方方式）相同”。（吴宝澍）

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