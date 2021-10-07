新华社北京10月7日电 综述：中国疫苗用实力赢得国际信任

新华社记者

新冠疫情暴发以来，中国积极开展抗疫国际合作，已向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠疫苗和原液，与中国合作的新冠疫苗生产项目也在埃及、阿联酋、阿尔及利亚等多国接连投产……中国疫苗正在用实力让越来越多国家投下“信任票”。

实力担当

中国国药集团、科兴公司的新冠疫苗已获批进入世界卫生组织紧急使用清单和“新冠疫苗实施计划”采购清单，数十位外国领导人带头接种中国疫苗。中国疫苗的安全性、有效性得到广泛认可。

乌兹别克斯坦副总理穆萨耶夫9月7日在有关新冠疫苗接种的研讨会上表示，中国新冠疫苗安全有效，在乌抗击新冠疫情方面发挥着重要作用。穆萨耶夫表示，他是乌兹别克斯坦最早接种中国新冠疫苗的人之一，“我对中国新冠重组蛋白疫苗非常满意，我（接种疫苗后）没有任何副作用，体内还产生了大量抗体”。

秘鲁卫生部免疫司司长加夫列拉·希门尼斯日前对新华社记者表示，中国新冠疫苗为秘鲁加快全国疫苗接种进程发挥了关键作用，秘鲁民众对中国疫苗的有效性和安全性充满信心。

希门尼斯强调，秘鲁首先为全国医护人员接种了国药疫苗。数据统计表明，国药疫苗在预防重症和死亡风险方面的有效性为94%，接种国药疫苗的秘鲁医生的新冠死亡率降低了98%。

智利公共卫生研究院日前宣布给予中国科兴公司研发的新冠疫苗在6至17岁人群中的紧急使用许可。研究院代院长埃里韦托·加西亚对新华社记者说，鉴于科兴疫苗有符合标准的安全参数和有效性参数，该机构有充分理由做出这一决定。

他表示，在关于疫苗有效性的各项研究中，科兴疫苗的数据都令人鼓舞，有着减少感染、重症、死亡发生的实际效果。他还表示，一些研究的初步结果显示，科兴疫苗对智利现有的新冠病毒变异株都有中和作用。

阿根廷卫生部长比索蒂10月1日表示，在研究了国药疫苗所有免疫原性和安全性数据后，阿根廷药品管理机构认为该疫苗“非常令人振奋”和“积极”，因此批准这款疫苗在3至11岁儿童中使用。

同舟共济

作为最早承诺将疫苗作为全球公共产品的国家，中国一直在推动新冠疫苗公平可及。截至目前，中国已向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠疫苗和原液，在15个国家已经或正在建设疫苗原液灌装基地，打造当地疫苗生产中心，并向有疫苗合作需求的国家提供相应技术支持。

疫情暴发以来，在发达经济体大量囤积疫苗时，中国向许多发展中国家提供疫苗，为这些国家解了燃眉之急，助力其推动疫苗接种。

世卫组织数据显示，非洲在新冠疫苗接种方面落后于其他地区。中国在新冠疫情暴发后持续向非洲国家提供抗疫物资、派遣医疗专家组，同时与一些非洲国家开展疫苗合作。今年7月份以来，中国政府援助的新冠疫苗已分别运抵中非共和国、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚……中国还与埃及合作生产疫苗，帮助非洲地区获得自主生产疫苗的能力。

如同“及时雨”的中国疫苗在全球抗疫中发挥了重要作用，在国际社会赢得广泛赞誉。泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷说，中国疫苗“是我们全民接种的主力军”。津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加说，中方多次向津方援助疫苗，持续与津方开展抗疫合作，助力津巴布韦成为非洲新冠疫苗接种率较高的国家之一。埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞说，中国援助的疫苗将极大帮助埃塞早日实现全国20%人口接种的目标。

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