新华社联合国10月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵6日在纽约举行的第76届联合国大会第二委员会一般性辩论上表示，支持几内亚代表“77国集团和中国”所作的发言，强调团结合作是应对当前这场危机的唯一选择。

戴兵说，当前，新冠肺炎疫情持续肆虐，吞噬全球减贫和发展成果，世界经济复苏分化失衡，落实2030年可持续发展议程面临新的挑战。团结合作是应对这场危机的唯一选择。各国应深化国际发展合作，共谋可持续发展，为加快落实2030年议程和疫后复苏注入新的动力。

戴兵表示，应坚持人民至上、生命至上的理念，把人民生命安全和身体健康放在突出位置，统筹疫情防控和经济社会发展。要坚决摒弃“疫苗民族主义”，把疫苗作为全球公共产品，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，弥合“免疫鸿沟”。

他强调，国际社会应把发展置于全球宏观政策框架的突出位置，关注发展中国家的特殊需求，着力解决国家间和各国内部发展不平衡、不充分问题。要把减贫作为最优先事项，同时重点关注粮食安全、教育、数字经济、互联互通等与民生密切相关的领域。

戴兵说，各国应以疫后复苏为契机，加快绿色低碳转型，促进经济、能源和产业结构优化升级。要坚持“共同但有区别的责任”原则，发达国家应切实为发展中国家提供资金、技术和能力建设支持，尽快兑现1000亿美元的气候资金承诺。各方应共同推动联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会取得的积极成果，为全球生态环境治理凝聚更多国际共识。

关于坚持多边主义，戴兵说，要秉持共商共建共享的全球治理观，积极构建开放型世界经济，坚决反对一切形式的保护主义和单边主义。要构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，加强南北合作，深化南南合作和三方合作，增强发展中国家的自主发展能力，进一步提升其在全球经济治理中的代表性和发言权。作为最大的发展中国家，中国为全球疫后复苏和可持续发展做出重要贡献。中方愿同各方加强沟通合作，共同推动“全球发展倡议”，为加快落实2030年议程、推动构建人类命运共同体继续做出不懈努力。

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