中国代表敦促联合国与埃塞政府协商解决联合国工作人员被驱逐一事
新华社联合国10月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军6日表示，联合国与埃塞俄比亚政府应通过对话协商，妥善化解7名联合国工作人员被埃塞驱逐一事所造成的分歧。
张军在当天举行的安理会埃塞问题公开会上表示，中方对围绕7名联合国人道工作人员产生的分歧表示遗憾，注意到埃塞政府和联合国方面各自表明的立场和关切。中方认为，解决问题还是要靠对话协商，现在最重要的是开展“静悄悄”外交努力，防止陷入僵局。中方鼓励双方保持接触，充分交换信息，共同寻求解决方案，避免对双方现有的信任和合作产生负面影响。国际社会应当为对话解决问题营造有利氛围。
张军说，当前，提格雷地区的人道需求持续增加，粮食安全和流离失所问题依然突出。联合国人道工作人员克服挑战，为许多民众送去急需人道物资，中方对此表示赞赏。联合国和其他国际人道机构应遵循人道救援指导原则，帮助埃塞方面提高人道响应能力，扩大救援规模，防止局势恶化。中方呼吁国际社会继续向埃塞提供人道资源，尽快弥补人道缺口，确保有需要的民众都能得到帮助。
他强调，武装冲突给人道救援行动带来巨大挑战。中方注意到，埃塞政府认真承担人道救援主要责任，主动开展救援行动，同时也在积极回应国际人道机构关切，做了很多努力。
张军表示，埃塞刚刚组建了新一届政府，中方对此表示欢迎。国际社会应继续向埃塞提供帮助，同时必须尊重埃塞主权和主导权。中方支持以非洲方式解决非洲问题，联合国和非洲联盟要加强协作，共同为推动埃塞实现全国范围的和平和解发挥建设性作用。
埃塞俄比亚外交部9月30日在社交媒体上说，7名在埃塞从事人道主义工作的联合国官员因“干涉”埃塞内部事务被宣布为“不受欢迎的人”，他们须在72小时内离境。联合国秘书长古特雷斯当天发表声明，对埃塞政府此举表示“震惊”。
分享让更多人看到
- 评论
- 关注