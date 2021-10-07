新华社联合国10月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军6日表示，联合国与埃塞俄比亚政府应通过对话协商，妥善化解7名联合国工作人员被埃塞驱逐一事所造成的分歧。

张军在当天举行的安理会埃塞问题公开会上表示，中方对围绕7名联合国人道工作人员产生的分歧表示遗憾，注意到埃塞政府和联合国方面各自表明的立场和关切。中方认为，解决问题还是要靠对话协商，现在最重要的是开展“静悄悄”外交努力，防止陷入僵局。中方鼓励双方保持接触，充分交换信息，共同寻求解决方案，避免对双方现有的信任和合作产生负面影响。国际社会应当为对话解决问题营造有利氛围。

张军说，当前，提格雷地区的人道需求持续增加，粮食安全和流离失所问题依然突出。联合国人道工作人员克服挑战，为许多民众送去急需人道物资，中方对此表示赞赏。联合国和其他国际人道机构应遵循人道救援指导原则，帮助埃塞方面提高人道响应能力，扩大救援规模，防止局势恶化。中方呼吁国际社会继续向埃塞提供人道资源，尽快弥补人道缺口，确保有需要的民众都能得到帮助。

他强调，武装冲突给人道救援行动带来巨大挑战。中方注意到，埃塞政府认真承担人道救援主要责任，主动开展救援行动，同时也在积极回应国际人道机构关切，做了很多努力。

张军表示，埃塞刚刚组建了新一届政府，中方对此表示欢迎。国际社会应继续向埃塞提供帮助，同时必须尊重埃塞主权和主导权。中方支持以非洲方式解决非洲问题，联合国和非洲联盟要加强协作，共同为推动埃塞实现全国范围的和平和解发挥建设性作用。

埃塞俄比亚外交部9月30日在社交媒体上说，7名在埃塞从事人道主义工作的联合国官员因“干涉”埃塞内部事务被宣布为“不受欢迎的人”，他们须在72小时内离境。联合国秘书长古特雷斯当天发表声明，对埃塞政府此举表示“震惊”。

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