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中国常驻联合国副代表敦促相关国家加强轻小武器管控

2021年10月07日11:57 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽6日敦促相关国家对轻小武器实现有效管控，切实履行好其国际义务。

　　耿爽在当天举行的安理会轻小武器问题公开会上表示，轻小武器的非法流动、过度累积和随意滥用加剧武装冲突，阻碍可持续发展，助长恐怖主义和跨国有组织犯罪，威胁国际和平与发展。各国应根据自身国情，建立和完善法律法规，提升武器弹药监管水平，加强边境管控力度，全力避免轻小武器流入非法渠道，切实肩负起境内轻小武器流动的管控责任。各国要严格执行安理会武器禁运决议，不向受安理会武器禁运的国家转让或出售武器，切实履行国际义务。

　　耿爽强调，国际社会应帮助当事国解决贫困落后，促进经济发展，维持社会稳定，实现2030年可持续发展议程，消除轻小武器问题产生的动因。中方一贯高度重视轻小武器非法流动问题，对轻小武器出口采取慎重、负责态度。中国于2020年7月正式加入《武器贸易条约》并已提交初始国家报告，体现出积极参与全球武器贸易治理、维护国际和平与安全的负责任态度。

　　耿爽表示，打击轻小武器非法流动，建设一个持久和平、普遍安全、远离枪支暴力的世界是各国人民共同梦想。中方愿与国际社会一道，统筹兼顾，综合施策，共同打击轻小武器非法流动，为确保和平行动顺利开展、维护国际和平与安全作出不懈努力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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