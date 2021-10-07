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阿塞拜疆航空公司恢复途经亚美尼亚领空的国内航班

2021年10月07日06:28 | 来源：新华网
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　　新华社第比利斯10月6日电（记者李铭）巴库消息：阿塞拜疆航空公司6日表示，该公司当天执飞了途经亚美尼亚领空的国内航班。

　　阿塞拜疆航空公司在社交媒体上发表声明说，这条从阿首都巴库至纳希切万地区的航线由于空中路线调整缩短了飞行时间、节省了燃料。这一事件表明阿塞拜疆支持恢复地区交通联系，符合地区所有邻国的利益。

　　亚美尼亚民航委员会当天在社交媒体上证实了这一消息，并表示亚阿两国此前并没有正式对对方民用航空关闭领空。但阿塞拜疆方面从2014年11月开始主动停止使用亚美尼亚领空运营巴库和纳希切万之间的航班。

　　据阿塞拜疆媒体报道，阿总统阿利耶夫当天在巴库会见新任欧盟驻阿塞拜疆代表团团长时表示，阿塞拜疆希望与亚美尼亚建立良好关系并愿意就和平协议、边界划定和恢复交往开始谈判。

　　纳希切万自治共和国是阿塞拜疆的一块飞地，与亚美尼亚、土耳其和伊朗相邻。

　　苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月，两国因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起完全停火。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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